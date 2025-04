Pentagonul confirmă, americanii se gândesc să retragă soldații din Europa de Est. Reacția MAE

Oficial, Pentagonul nu a luat încă nicio decizie, însă presa din SUA scria că urmează ca aproximativ 10.000 de soldați să fie relocați. Christopher Cavoli, comandant suprem al NATO și general american cu patru stele, este de părere că acest plan trebuie abandonat, pentru că ar lăsa România vulnerabilă în fața Rusiei.

Pentagonul confirmă, americanii se gândesc să retragă soldații din Europa de Est

Retragerea sau relocarea trupelor americane din Europa de Est ar face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump de a muta pe harta militară la nivel global. Katherine Thompson, secretar adjunct interimar al Pentagonului a confirmat acest lucru.

ADVERTISEMENT

“În prezent, departamentul Apărării este în curs de revizuire a posturii forțelor globale. Nu s-au luat decizii în acest moment. Aceasta este în curs de desfășurare”, a declarat reprezentantul Pentagonului. SUA ar urma să retragă aproximativ 10.000 de soldaţi de pe flancul estic al NATO, adică 50% din efectivul total de soldați din zonă.

În România trăiesc aproximativ 1.500 de soldați, majoritatea la baza Mihail Kogălniceanu din Constanța, . Polonezii au 10.000 de soldați la sol, acolo unde există și un corp de comandă avansat al Corpului 5 al Armatei SUA.

ADVERTISEMENT

În total, americanii au undeva la 80.000 de soldați în Europa în peste 40 de baze militare, în special în Italia, Germania sau Marea Britanie. Planul administrației Biden era ca la baza Kogălniceanu să se mute peste 10.000 de soldați americani cu familiile lor, însă acest plan pare momentan abandonat.

“În 2022, am crescut brusc numărul trupelor. Am revizuit în mod periodic structura forţelor, iar eu am recomandat mereu să menţinem numărul forţelor trimise. Şi îmi menţin această recomandare şi acum”, a declarat Christopher Cavoli, comandantul forţelor SUA în Europa. , însă acest lucru ar putea fi unul rău.

ADVERTISEMENT

Vladimir Putin ar putea să-l perceapă slab pe Donald Trump, cred experții

“Reducerea numărului trupelor noastre din Europa, în special pe flancul estic al NATO, nu va face decât să slăbească poziţia noastră în negocierile cu Putin”, a remarcat senatorul american Mike Rogers. ”Suntem într-un conflict pe care nu noi l-am ales. A început când criminalul de război Putin a invadat Ucraina.

ADVERTISEMENT

Şi, mult mai recent, am văzut o încercarea de a manipula alegerile din România, unde, din fericire, nu au reuşit”, a declarat și Joe Wilson, reprezentant republican în Congres. Americanii au ajuns la concluzia că important pentru ei e să se pregătească de un eventual conflict cu China, astfel că toate forțele ar trebui redistribuite în acest sens, în zona Pacific, cred experții.

“Vor avea discuţii şi la NATO la sfârşitul acestei săptămâni, cu reprezentanţi ai ţărilor din flancul estic, pe care le va avea noul ambasador al Statelor Unite la Alianţa Nord Atlantică. În strategia pe termen mediu şi lung a Statelor Unite, încă valabilă, flancul estic al Europei este în continuare un aliniament de importanţă strategică”, a comentat situația Emil Hurezeanu, ministrul de Externe.