Pentagonul, îngrijorat de escaladarea conflictului cu Iranul. „Atmosfera de aici este tensionată, iar oamenii au devenit paranoici”

Anunţul morţii primilor militari americani în războiul contra Iranului a stârnit panică la Pentagon, deşi de la declanşarea ostilităţilor abia dacă au trecut 48 de ore. Aceştia făceau parte dintr-o unitate staţionată în Kuweit, iar ştirea a amplificat la toate nivelurile îngrijorările cu privire la capacitatea Pentagonului de a-și proteja personalul.

Conflictul cu Iranul ar putea să scape de sub control, se tem unii apropiaţi ai lui Trump

Declarația oficială a armatei cu privire la decese nu a specificat unde au fost uciși soldaţii, aceasta fiind o abatere de la procedurile tradiționale de notificare ale Departamentului Apărării atunci când se anunță decesele în luptă ale americanilor. Această secretomanie arată cât de tensionată a devenit situația pentru militarii dislocați în Orientul Mijlociu, după riposta iraniană, după cum se arată într-un material .

Donald Trump a admis că atacurile împotriva Iranului ar putea dura patru săptămâni, dar la Pentagon și printre unii membri ai administrației Trump există o îngrijorare tot mai profundă că acest conflict din Iran ar putea scăpa de sub control, după cum au declarat pentru publicaţia amintită persoane familiarizate cu situația. „Atmosfera de aici este tensionată, iar oamenii au devenit paranoici”, este una dintre declaraţiile care suprinde atmosfera de la comandamentul militar american. Oficial, până luni după-amiază fusese confirmat decesul a patru militari americani.

Consilierul lui Trump avertiza cu privire la deficitul de muniţii

În rândurile ofiţerilor superiori există îngrijorarea că luptele se vor prelungi timp de mai multe săptămâni, ceea ce ar pune și mai mult sub presiune stocurile şi aşa limitate de apărare aeriană ale SUA, după cum susţin sursele. De altfel, consilierul militar principal al lui Donald Trump, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Inter-arme, avertiza Casa Albă încă de săptămâna trecută că deficitul de muniții și lipsa unui sprijin militar larg din partea altor aliați ai SUA ar adăuga un risc considerabil oricărei operațiuni din Iran și ar pune în pericol personalul american.

Mai multe baze americane din Orientul Mijlociu au fost atacate de drone iraniene. Cele mai mari distrugeri par a fi fost suferite de Baza Aeriană Ali Al-Salem, din Kuweit, dar şi Baza Navală NSA Bahrain, imagini cu coloane groase de fum fiind postate pe reţelele de socializare.

o vastă putere de foc, inclusiv nouă distrugătoare capabile să doboare rachete. Însă videoclipurile care circulă online arată că una dintre celelalte amenințări majore cu care se confruntă trupele americane este reprezentată de flota de drone Shahed a Iranului, care zboară lent și la joasă altitudine și nu sunt ținte optime pentru apărarea aeriană americană.

Trei avioane americane F-15E Strike Eagle au fost doborâte din greşeală de apărarea kuweitiană

Îngrijorările sporesc şi mai mult după incidentele de luni, când trei avioane de vânătoare F-15E Strike Eagle au fost doborâte din greşeală de apărarea antiaeriană a Kuweitului. Piloţii acestora au reuşit să se catapulteze, dar pierderea în bani suferită de armata americană se apropie de 300 de milioane de dolari.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. — OSINTdefender (@sentdefender)

Prelungirea conflictului nu-l ajută pe Donald Trump nici sub aspect economic, începând deja să crească, iar în scurt timp asta se va reflecta la pompă. La Bursa de la New York, în prima zi lucrătoare de după declanşarea conflictului, s-a consemnat o creștere de șapte procente a prețurilor țițeiului Brent și o creștere de 5,6% a prețurilor gazelor naturale. Întrucât prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2,5% săptămâna trecută, anticipându-se atacarea Iranului, se poate spune că Operațiunea Epic Fury a adus o creștere a prețurilor petrolului de aproape zece procente în perioada 23 februarie – 2 martie.