Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor europene

ADVERTISEMENT

Pentru prima dată în ultimele decenii, Departamentul Apărării al SUA nu intenționează să publice Raportul Global Posture Review, un document cheie care ghidează desfășurările militare americane în întreaga lume. Decizia Pentagonului, care marchează o abatere de la o practică îndelungată, stârnește îngrijorări în rândul aliaților din NATO, mai ales al celor europeni.

Administrația Trump, acuzată că informează prea târziu Congresul despre acţiunile militare

Raportul Departamentului Apărării, publicat de obicei la începutul mandatului unei administrații, servește drept bază pentru planificarea bugetului apărării și permite o evaluare a direcțiilor strategice ale Washingtonului. De această dată, Pentagonul se limitează la consultări mai puțin formale, considerând că documentele strategice existente oferă deja suficiente îndrumări.

ADVERTISEMENT

Lipsa unui raport a stârnit agitaţie nu doar în rândul NATO şi al aliaţilor europeni ai SUA, dar şi în ambele părți ale spectrului politic american. Senatorii responsabili de politica de apărare subliniază că, fără acest document, ar fi mai dificil să se pregătească un proiect de lege bugetar pentru armată. „Acest lucru nu ne ajută munca”, spune republicanul Jim Banks, în timp ce democratul Jack Reed este și mai direct şi consideră că decizia „demonstrează că actuala administraţie nu are niciun plan”.

Congresmenii semnalează, de asemenea, o problemă sistemică: administrația raportează din ce în ce mai des despre acțiunile militare pe care întreprinde ulterior producerii acestora, aşa cum a fost în cazul operațiunilor din Caraibe sau al .

ADVERTISEMENT

Decizia legată de România care a sporit îngrijorările aliaţilor

În Europa îngrijorările sunt și mai mari. Pentru țările NATO, documentul era un instrument cheie de planificare, în special în contextul prezenței militare americane pe continent. „Cel mai important lucru pentru noi este predictibilitatea”, a subliniat un oficial NATO, într-un interviu acordat . Lipsa unor declarații clare crește tensiunea între guverne și planificatorii militari, care trebuie să se pregătească pentru diverse scenarii.

ADVERTISEMENT

Îngrijorările membrilor europeni ai NATO cu privire la priorităţile Pentagonului au fost amplificate de decizia de a nu trimite în România brigada rotativă, deşi această desfăşurare era prevăzută în planurile inţiale. Pentru mulți aliați, acesta a fost semnalul că politica SUA se poate schimba brusc și fără ca partenerii să fie consultaţi în prealabil, se arată în analiza pubicată de Politico, în care sunt citaţi mai mulţi oficiali NATO şi diplomaţi europeni.

ADVERTISEMENT

Şi situația din Germania, unde este staționat cel mai mare contingent american din Europa, este deosebit de sensibilă. Berlinul acceptă o reducere treptată a prezenței SUA, dar subliniază necesitatea unei coordonări strânse între părţi, pe această temă. Problema este că, potrivit diplomaților NATO, consultările au încetat practic după vizita ministrului Apărării, Boris Pistorius, la Washington, anul trecut.

Trump a criticat din nou NATO: „Ţările membre nu au făcut absolut nimic”

Pentagonul își apără decizia, invocând implementarea Strategiei Naționale de Apărare și o schimbare a concentrării capacităţilor şi resurselor sale către emisfera vestică și concurența cu China. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, subliniază că viitoarele desfășurări vor fi determinate în principal de interesele de securitate ale SUA, deși cooperarea cu aliații rămâne importantă.

ADVERTISEMENT

Lipsa unui document oficial crește riscul unor decizii imprevizibile, iar aliații se tem că ar putea fi luați prin surprindere de schimbări bruște în desfășurarea sau prioritățile trupelor americane. O garanție suplimentară rămâne legea bugetară a SUA, care limitează posibilitatea de a reduce numărul de militari din Europa sub 76.000 pentru o perioadă mai lungă de 45 de zile. Aceasta este însă doar o soluție temporară.

Democrații din Congres acuză administrația de lipsă de transparență și de îngreunarea supravegherii politicii de apărare. „Această administrație este atât de opacă încât este dificil să exercităm controlul”, a declarat senatoarea Jeanne Shaheen. „Publicul are dreptul să știe care este strategia statului”, a adăugat ea.

Între timp, la adresa aliaţilor din NATO, cărora le reproşează că nu l-au ajutat în războiul contra Iranului. „Țările membre NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta în cazul Iranului, o națiune nebună, acum decimată din punct de vedere militar. SUA nu au nevoie de nimic de la NATO, dar ‘nu uită niciodată’ acest moment foarte important!”, este ultimul mesaj al preşedintelui american.