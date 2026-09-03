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Bogdan Ungureanu, gata să-i „sufle” postul de titular lui Aioani după Poli Timișoara – Rapid: „Pentru asta mă pregătesc”

Marian Aioani a ieșit accidentat din nou în prima repriză a meciului Poli Timișoara - Rapid, iar Bogdan Ungureanu l-a înlocuit și și-a făcut foarte bine treaba. Ce spune despre postul de titular în poarta giuleștenilor
Ciprian Păvăleanu
03.09.2026 | 22:46
Bogdan Ungureanu gata sai sufle postul de titular lui Aioani dupa Poli Timisoara Rapid Pentru asta ma pregatesc
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Tânărul Bogdan Ungureanu este gata să-i ia locul de titular lui Marian Aioani, după accidentarea internaționalului român din meciul de Cupa României. Foto: Sportpictures.eu
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Bogdan Ungureanu (19 ani) este un portar pe care Rapid s-ar putea baza în viitor, ținând cont de vârsta sa foarte fragedă, mai ales pentru un portar. El l-a înlocuit pe Marian Aioani în meciul cu Poli Timișoara, după ce titularul giuleștenilor s-a accidentat din nou în prima repriză.

Bogdan Ungureanu, pregătit să apere poarta Rapidului după ce l-a înlocuit pe Aioani în meciul cu Poli Timișoara

Asemănător ca în derby-ul cu Dinamo de sezonul trecut, Marian Aioani a acuzat probleme musculare în timpul primei reprize și a fost înlocuit. În locul său, Bogdan Ungureanu, portarul de 19 ani al giuleștenilor, a intrat între buturi și a păstrat poarta intactă.

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La final, el a dezvăluit că se pregătește intens pentru astfel de momente și este gata să profite de șansa sa și să înceapă meciurile viitoare din postura de titular, deși Rapid tocmai l-a transferat și pe Răzvan Ducan: „Nu depinde de mine, ceea ce depinde de mine este să mă antrenez și să fiu pregătit în orice moment. O să mă duc să vorbesc acum cu Aioani și să văd ce a pățit. A fost frumos, chiar vorbeam cu Dobre pe bancă despre faptul că mi se făcea pielea de găină când suporterii cântau în același timp. Pentru asta mă pregătesc, să fiu titular și să îmbunătățesc ceea ce fac”, a declarat Bogdan Ungureanu la Prima Sport.

Mohammed Kamara a explicat cum a reușit să deschidă scorul în Poli Timișoara – Rapid 0-2

Poli Timișoara și Rapid au fost egale pe tabelă până în minutul 85, când Mohammed Kamara a reușit să spargă gheața în urma unei lovituri de la colț. Atacantul giuleștenilor a recunoscut după meci că el nu trebuia să acopere în mod normal zona de unde a înscris, însă inspirația l-a făcut să fie la locul potrivit: „Am găsit puțin spațiu. Nu ar fi trebuit să fiu acolo la corner, dar am văzut o oportunitate și am profitat de ea. Am văzut spațiul și am decis să vin eu acolo. Sunt trei puncte, a fost un meci greu. Este important că am marcat și am reușit să deschid scorul. Sunt fotbalist, nu simt presiunea chiar dacă ratez. Uneori se întâmplă, dar trebuie să rămâi concentrat.

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A fost interesant să aud galeria adversă cum ne scandează numele. Cred că putem câștiga Cupa României. Avem echipă să reușim asta, dar haide să o luăm meci cu meci și să nu ne gândim de pe acum la asta”, a explicat Mohammed Kamara pentru sursa citată anterior.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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