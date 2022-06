Pentru câte milioane își pierde nopțile Delia? Vedeta e în top la încasări: „Eu pun pâinea pe masă”

Delia, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a vorbit, de curând, despre motivele pentru care nu doarme nopțile și merge la concerte. Subiect de glume la emisiunea la care este jurat, iUmor, show la care soțul ei, Răzvan Munteanu, a fost catalogat drept milionar, Delia a dat o replică în care a explicat că, de fapt, ea este cea care aduce bani în casă. Din acest motiv, FANATIK a investigat declarațiile publice ale firmelor la care Delia este artist.

Delia câștigă milioane din muzică și alte afaceri

”Îmi amintesc de glumele alea făcute la iUmor că soțul Deliei este milionar. Voi credeți că dacă era milionar eu mai stăteam să îmi pierd nopțile la concerte? Să stau ore în șir în mașini?

Daca e milionar de ce fac asta de ani de zile? De ce? Fac asta pentru că îmi întrețin familia. Eu sunt milionarul în casă. Eu întrețin. Eu pun pâinea pe masă. Eu”, spunea Delia, de curând, pe conturile sale de socializare.

Dar care este adevărul când vine vorba de banii familiei formată de . FANATIK a investigat, în exclusivitate, situația financiară a celor doi, conform declarațiilor depuse, legal, la ANAF, iar rezultatele sunt surprinzătoare.

Astfel, Delia se poate lăuda că face milioane de lei, an de an, din muzică, dar și din alte afaceri la care este asociată cu soțul ei. Mai mult chiar, conform datelor înregistrate și consultate de FANATIK, artista aduce, per total, mai mulți bani în casă decât soțul ei, cel care era motiv de ironii la iUmor. Nopțile nedormite de cântăreață au, totuși, justificare în milioanele de lei câștigate.

Câți bani câștigă Delia! Artista încasează sume uriașe, socotite în milioane de euro

Considerată una dintre cele mai bine plătite artiste din România, Delia are, conform declarațiilor făcute la ANAF, încasări pe măsură, semn că nu se bucură de ”bani negri”. Astfel, cântăreața are mai multe firme care se ocupă cu muzica, dar și afaceri conexe.

Conform datelor obținute de FANATIK, Delia este implicată în mai multe afaceri. O simplă căutare la Registrul Comerțului indică că ea este acționar și/sau proprietar al afacerilor: Roka Records, Red-Os Technologies, Stardelsound, Deliaevent, Black Spirit, Humans Dna și Delmedia Events. Iar afacerile de care vorbim au legătură cu muzica, cu barurile sau cu It-ul.

Cifra de afaceri ale firmelor pe care o are este una de invidiat: peste 7.150.000 de lei. Adică circa 1,4 milioane de euro. Remarcabilă este performanța firmelor legate de muzică, Deliaevent și Roka Records care aduc aproape 5 milioane de lei la acest capitol.

Profitul este și el impresionant în companiile la care este implicată Delia. Astfel, totalul profitului firmelor Deliei este de 3 milioane de lei, adică aproximativ 600.000 de euro. Suma e de-a dreptul rezonabilă, obținută din muzică, afaceri IT și clubul pe care îl deține alături de soțul ei. Dar, ceea ce se remarcă cu adevărat este profitul companiei Deliei care se ocupă exclusiv de muzică, Deliaevent, și care reușește să aducă, în casă, peste 1,7 milioane de lei profit.

Câți bani câștigă, de fapt, soțul Deliei

, este și el implicat, alături de artistă, în câteva companii. Acesta se ocupă și de alte firme, independent. Conform datelor obținute de FANATIK, partenerul de viață al cântăreței deține părți sociale la firme legate de clubul din Centrul Vechi pe care îl au, o firmă de taximetrie, una de imobiliare, una de turism. Și… normal, una care se ocupă de IT, prima ocupație a lui.

Astfel, Răzvan Munteanu este implicat, conform datelor de a Registrul Comerțului, în firmele: Wtf Gajin, The Penthouse Co, Roka Records, Stakeborg, Vintage Team și Lifestyle Travel. Iar cifra de afaceri ale firmelor soțului Deliei este chiar impresionantă: peste 3,2 milioane de lei, adică aproximativ 600.000 de euro.

La capitolul profituri stă însă mai prost decât soția sa, Răzvan Munteanu înregistrând pierderi serioase (peste 110.000 de euro) cu firma pe care o deține în activități de consultanță în tehnologia informației.

Cu toate acestea, nici Răzvan, soțul Deliei, nu se poate plânge că nu aduce bani în casă. Firmele în care este implicat au un profit net de peste 1.380.000 de lei. Este vorba de aproximativ 275.000 de euro.

Iar asta, conform calculelor FANATIK, înseamnă că familia formată din Delia și Răzvan Munteanu depășește, ca profit, declarat legal, din firmele pe care le dețin suma de 750.000 de euro. E adevărat, nu ajung la milion. Însă, luând în considerare anii trecuți, cei doi se pot numi, fără să fie modești, milionari din munca pe care au depus-o asiduu de-a lungul timpului.