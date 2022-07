Pentru câți bani ar participa Bianca Drăgușanu la Sunt celebru, scoate-mă de aici: „Nici sora mea nu a acceptat”

Bianca Drăgușanu este unul din numele vehiculate de fiecare dată când se pregătește un nou reality-show în România, asta după ce vedeta s-a făcut remarcată alături de sora ei, la Asia Express.

Bianca Drăgușanu și sora ei au zis NU emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Experiența de la Antena 1 a durat foarte puțin, căci Bianca și sora ei s-au cerut acasă. Vedeta a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce ar refuza oferta de a participa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” și pentru ce sumă s-ar înhăma în reality-show-ul de la PRO TV.

Afacerista care deține mai multe magazine de haine în România a declarat că sora ei a fost, la un moment dat, contactată de pentru a participa în emisiunea prezentată de Cabral și Adela Popescu, dar aceasta a refuzat.

Bianca a spus că poate să facă bani destul de ușor. A dat exemplul reclamei la videochat din care s-a ales cu 100.000 de euro, cităm, ”fără să facă nimic”.

Drăgușanu susține că ar fi un compromis prea mare să plece într-o astfel de experiență, una în care probele sunt extrem de dificile, concurenții fiind nevoiți să trăiască în condiții inumane și puși să mănânce tot felul de bizarerii.

„Am avut 100.000 de euro de la Asia Express și nu am rezistat”

Biancăi nu i-a trecut prin gând să facă parte dintr-un astfel de proiect și spune că i-a ajuns experiența de la Asia Express.

„De ce să stau eu în balegă până la gât, să mănânc viermi? Am încasat 100.000 de euro din videochat. Nu am făcut nimic. Stau pozele mele pe niste stâlpi și mi-au intrat banii în cont.

Nici sora mea nu a acceptat să se ducă la Sunt celebru, scoate-mă de aici. Ea a fost acum doua luni la ei. Au vrut-o cei de la Pro TV. Le-a plăcut mult de ea, dar i-a refuzat.

Am avut 100.000 de la Asia Express și nu am rezistat, le-am spus: luați-vă banii și lăsați-mă! Am plecat acasă după o săptămână”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

„Pentru un milion de euro mă mai gândesc”

Într-adevăr, după numai o săptămână, vedeta și sora ei au abandonat proiectul, acestea fiind înlocuite de alte două fete, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu.

Bianca Drăgușanu ne-a dezvăluit că în reality-show-uri există și foarte multe provocări și situații dificile, dincolo de ceea ce se vede pe micile ecrane, așa că prețul pe care ar trebui să îl primească să participe la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, de pildă, ar sări de milionul de euro. În trecut, aceasta a fost

„Dacă mă vedeți la Sunt celebru, scoate-mă de aici, să știți sigur că am luat un milion două sute de mii… Ca să estimez așa, poate, pentru un milion de euro mă mai gândesc dacă merg. Altfel, niciodată!“, a încheiat Bianca.

Noul sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici” va reveni din toamnă pe micile ecrane. Echipa de prezentatori din acest an este formată din Cabral și Adela Popescu. Sezonul anterior, filmat acum 7 ani, i-a avut ca amfitrioni pe Mihai Bobonete și Cabral.