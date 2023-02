Vlăduța Lupău, Armin Nicoară și Georgiana Lobonț devin milionari! Câți bani cer artiștii pentru un recital

Cei mai în vogă cântăreți de muzică de petrecere fac adevărate averi din evenimentele la care participă! FANATIK a aflat tarifele pe care le percep Vlăduța Lupău, Armin Nicoară & Claudia Puican și Georgiana Lobonț pentru cântările pe care le au programate în acest an!

Vlăduța Lupău ar putea deveni milionară în euro în 2023!

Viața de artist e una plină de sacrificii. Cântăreții de muzică de petrecere bat țara în lung și-n lat, iar de multe ori, în special în weekend-uri, pleacă și peste hotare, unde le cântă tot românilor.

Toate aceste eforturi au meritul lor! Banii pentru care cântăreții pierd nopțile și stau de cele mai multe ori departe de familie nu sunt de ici, de colo!

Trebuie să menționăm că nu toate sumele merg în buzunarele interpreților, căci aceștia nu cântă singuri, ci au în spate și instrumentiștii, fără de care niciun eveniment nu ar fi posibil.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, cel mai mare tarif îl percepe Vlăduța Lupău. Artista este, de altfel, în topul celor mai solicitate de la noi la nunți, botezuri și zile de naștere. Vlăduța știe să facă spectacol, iar pentru momentele sale de voie bună percepe, atenție, 8.000 de euro pentru recital.

Pentru câți bani cântă Georgiana Lobonț, Armin Nicoară și Claudia Puican

Dacă va onora toate evenimentele din acest an (unele pot fi amânate din varii motive, căci pot apărea și situații imprevizibile), Vlăduța va deveni milionară în euro! De ce spunem asta? Ei bine, FANATIK a aflat că are deja programate 300 de cântări. În ceea ce a mai rămas din 2023!

La un calcul simplu, dacă pentru un singur eveniment cere 8.000 de euro, pentru toate petrecerile din acest an ar lua 2.400.000 de euro! Repetăm, nu toți banii merg în contul Vlăduței, căci vedeta are cu ea o trupă în spate. Chiar și cu jumătate din această sumă, vedeta tot ar ajunge la un milion de euro!

Următorii cei mai scumpi la ascultat, la propriu, sunt și Georgiana Lobonț. Armin & Claudia și Lobonț au cam același tarif pentru recitalurile lor: în jur de 5.000 de euro!

Georgiana are, până la ora actuală, în jur de 200 de angajamente. Dacă se vor concretiza toate, și artista ar putea deveni în acest an milionară în euro! Nu e de mirare de ce majoritatea cântăreților au mers în vacanțe exotice la începutul acestui an!

Ianuarie e, în general, lună de pauză, căci din februarie încolo, lună în care se sărbătorește iubirea de două ori, cântăreții abia au timp să respire de la cât au de alergat la spectacole!

Florin Vasilică percepe un tarif mai mic: „Depinde de dată, depinde de locații”

Pentru un preț ceva mai mic față de numele grele ale actualei industrii muzicale de petrecere de la noi cântă Florin Vasilică, fiul legendarul cantautor teleormănean Liviu Vasilică.

Acesta a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, pentru ce sumă de bani merge la nunți sau alte ocazii speciale din viețile românilor. Acesta cere în jur de 1.500 de euro pe cântare.

„Am și agenție de evenimente din 2008 și știu prețurile de pe piață. Vreau să spun că noi suntem foarte corecți în ceea ce privește prețul. Gândește că eu merg cu formațiune artistică după mine și tariful nostru este mai mic decât merg alții și pun stick-ul și fac playback.

Nu este un preț fix, depinde de dată, depinde de locații, adică se face tariful sub formă de deviz. Noi trebuie să punem toate cheltuielile la un loc și să vedem.

Depinde și de cererea clientului, câte intervenții dorește să avem. Tariful cel mai bun îl avem pe zona București. Noi am crescut foarte mult pe piață prin referințe. La fiecare eveniment a mai legat cel puțin un eveniment”, a declarat Florin Vasilică pentru FANATIK.