Sport

Pentru câți bani luptă Andrei Rațiu și Vallecano. Miza financiară a finalei UEFA Conference League

Crystal Palace și Rayo Vallecano, două echipe care nu sunt obișnuite cu participarea în cupele europene, se luptă miercuri seară pentru trofeul Conference League. Care sunt premiile puse în joc
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 08:45
Pentru cati bani lupta Andrei Ratiu si Vallecano Miza financiara a finalei UEFA Conference League
SPECIAL FANATIK
Câți bani primește câștigătoarea UEFA Conference League. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

După foarte mulți ani, România va avea din nou un fotbalist pe terenul unei finale europene. Andrei Rațiu este un fotbalist crucial pentru micuța formație din Vallecas și va fi mai mult ca sigur titular în meciul decisiv cu Crystal Palace. Miza financiară pusă în joc nu este una atât de mare, însă cele două echipe luptă pentru a intra în istorie.

Care este suma pentru care se luptă Crystal Palace și Rayo Vallecano în finala UEFA Conference League

Chiar dacă UEFA Conference League a fost concepută pentru ca echipele din campionate mai slab cotate să poată să joace în cupele europene, finalele se dau, de obicei, tot între formații din Vest, singura excepție fiind Olympiakos, care a câștigat trofeul în urmă cu două sezoane în fața Fiorentinei.

ADVERTISEMENT

În această stagiune, finala se dă între o echipă din Premier League și una din La Liga, cele mai tari campionate ale lumii în acest moment. Deși vin din competiții puternice, cele două nu obișnuiesc să se califice în cupele europene, fiind surclasate de formații mult mai solide și cu potență financiară mult mai mare.

Miza pentru acest meci nu este una financiară, întrucât echipa câștigătoare va încasa doar 3.000.000 de euro. Mult mai important este trofeul, deoarece este greu de imaginat că vreuna dintre cele două formații va mai ajunge în curând într-o astfel de postură.

ADVERTISEMENT
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Digi24.ro
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău

Câți bani au câștigat Crystal Palace și Rayo Vallecano până în acest punct

Banii din UEFA Conference League nu se pot compara cu cei din Champions League, însă o câștigătoare a acestei competiții ajunge să câștige aproximativ 20 de milioane de euro. Participarea în faza ligii asigură 3,2 milioane de euro, iar un punct valorează 133.000 de euro. Ceea ce înseamnă că o echipă ce se califică mai departe poate ajunge în fazele superioare cu aproximativ 5 milioane de euro în conturi, la care se adaugă o sumă bonus în funcție de locul ocupat. În cazul celor două este vorba despre 621.000 de euro pentru Crystal Palace (locul 10) și 736.000 de euro Rayo Vallecano (locul 5).

ADVERTISEMENT
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren...
Digisport.ro
Aryna Sabalenka a văzut cum a putut să intre Naomi Osaka pe teren și a descris-o într-un singur cuvânt

În fazele eliminatorii, o calificare în optimi aduce echipelor 800.000 de euro, o calificare în sferturi încă 1,3 milioane de euro, semifinalele asigură alte 2,5 milioane de euro, iar finalistele primesc 4 milioane de euro fiecare. După un calcul simplu, Palace și Rayo s-au ales până în momentul de față cu aproximativ 14 milioane de euro, fără să luăm în calcul biletele vândute în meciurile de acasă. Pe lângă trofeu, câștigătoare de miercuri seară mai primește alte 3 milioane de euro, iar suma totală poate depăși 20 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Mirel Rădoi a recunoscut tot: îl vrea pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep! Care...
Fanatik
Mirel Rădoi a recunoscut tot: îl vrea pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep! Care este ultimul obstacol în calea transferului
Plecare neașteptată de la FC Barcelona! E gata să accepte oferta unei formații...
Fanatik
Plecare neașteptată de la FC Barcelona! E gata să accepte oferta unei formații din Londra
Ce este tombacul cuprat, materialul din care BNR face cea mai ieftină monedă...
Fanatik
Ce este tombacul cuprat, materialul din care BNR face cea mai ieftină monedă dedicată Nadiei Comăneci
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!