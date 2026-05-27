Pentru câți bani luptă Andrei Rațiu și Vallecano. Miza financiară a finalei UEFA Conference League

După foarte mulți ani, România va avea din nou un fotbalist pe terenul unei finale europene. Andrei Rațiu este un fotbalist crucial pentru micuța formație din Vallecas și va fi mai mult ca sigur titular în meciul decisiv cu Crystal Palace. Miza financiară pusă în joc nu este una atât de mare, însă cele două echipe luptă pentru a intra în istorie.

Care este suma pentru care se luptă Crystal Palace și Rayo Vallecano în finala UEFA Conference League

Chiar dacă UEFA Conference League a fost concepută pentru ca echipele din campionate mai slab cotate să poată să joace în cupele europene, finalele se dau, de obicei, tot între formații din Vest, singura excepție fiind Olympiakos, care a câștigat trofeul în urmă cu două sezoane în fața Fiorentinei.

În această stagiune, finala se dă între o echipă din Premier League și una din La Liga, cele mai tari campionate ale lumii în acest moment. Deși vin din competiții puternice, cele două nu obișnuiesc să se califice în cupele europene, fiind surclasate de formații mult mai solide și cu potență financiară mult mai mare.

Miza pentru acest meci nu este una financiară, întrucât echipa câștigătoare va încasa doar 3.000.000 de euro. deoarece este greu de imaginat că vreuna dintre cele două formații va mai ajunge în curând într-o astfel de postură.

Câți bani au câștigat Crystal Palace și Rayo Vallecano până în acest punct

însă o câștigătoare a acestei competiții ajunge să câștige aproximativ 20 de milioane de euro. Participarea în faza ligii asigură 3,2 milioane de euro, iar un punct valorează 133.000 de euro. Ceea ce înseamnă că o echipă ce se califică mai departe poate ajunge în fazele superioare cu aproximativ 5 milioane de euro în conturi, la care se adaugă o sumă bonus în funcție de locul ocupat. În cazul celor două este vorba despre 621.000 de euro pentru Crystal Palace (locul 10) și 736.000 de euro Rayo Vallecano (locul 5).

În fazele eliminatorii, o calificare în optimi aduce echipelor 800.000 de euro, o calificare în sferturi încă 1,3 milioane de euro, semifinalele asigură alte 2,5 milioane de euro, iar finalistele primesc 4 milioane de euro fiecare. După un calcul simplu, Palace și Rayo s-au ales până în momentul de față cu aproximativ 14 milioane de euro, fără să luăm în calcul biletele vândute în meciurile de acasă. Pe lângă trofeu, câștigătoare de miercuri seară mai primește alte 3 milioane de euro, iar suma totală poate depăși 20 de milioane de euro.