Pentru ce echipă a evoluat regretatul compozitor Sergiu Celibidache. Fiul său a oferit detalii

Viața lui Sergiu Celibidache este ecranizată în filmul „Cravata galbenă” ce are premiera pe 14 noiembrie. Fiul său, Serge, a dezvăluit pentru ce echipă a evoluat regretatul compozitor. Acesta a oferit detalii despre pasiunea pentru sport.

Echipa la care a jucat regizorul Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache s-a născut Roman, într-o familie de intelectuali. A venit pe lume la data de 28 iunie 1912, povestea sa fiind una care a uimit o lume întreagă. Regretatul regizor, care a murit în anul 1996, în Franța, este considerat un geniu.

Toată lumea cunoaște compozițiile sale, dar și perseverența de care a dat dovadă. Cu toate acestea, puțini știu în ce formație a jucat înainte să părăsească definitiv România pentru a-și face un nume important peste hotare.

Băiatul său, Serge, a povestit că adora să joace fotbal. A practicat acest sport cu multă dragoste, o imagine cu Di Stefano rămânând pentru totdeauna în istorie. Compozitorul român apare alături de câștigătorul Balonului de Aur, la Madrid, în anul 1959.

„El chiar a jucat fotbal, la echipa Maccabi din Iași. A fost pasionat dintotdeauna. Și jucam și eu cu el! Era odată în turneu cu London Symphony Orchestra, eram și eu cu ei undeva la plajă.

Am jucat cu toții, cu muzicienii din orchestră, fotbal pe plajă. Aveam 8 sau 10 ani. Nu am avut pasiunea asta de la început, dar apoi mi-a plăcut și mie”, a spus fiul lui Sergiu Celibidache, într-un interviu pentru .

Sergiu Celibidache, fan al naționalei Germaniei

Regretatul Sergiu Celibidache a jucat o perioadă bună pentru echipa comunității evreiești, Maccabi. Cu toate acestea, avea o pasiune foarte mare pentru naționala Germaniei, țară pentru care avea numai cuvinte de laudă.

Simțea că această națiune este a doua casă pentru el. Ulterior, compozitorul a început să urmărească meciurile echipei Bayern Munchen. Mai mult decât atât, atunci când a fost invitat la Munchen autoritățile au construit o sală de sport pentru el.

Comunitatea germană a luat această decizie pentru că artistul român a condus timp de 17 ani Filarmonica din München, Münchner Philharmoniker. Primul concert dirijat de Sergiu Celibidache în Germania a fost în februarie 1979.

În iunie 1979 a fost numit director muzical general. Avea doar 33 de ani când a ajuns la pupitrul din Berlin. În schimb, ultimul concert alături de Filarmonica din München s-a desfășurat pe data de 4 iunie 1996.

Cei care au luat parte la spectacol nu vor uita interpretarea minunată a Simfoniei a II-a, de Beethoven. Sergiu Celibidache a trecut la cele veşnice la 14 august 1996, în reședința sa din La Neuville-sur-Essonne, departamentul Loiret. A fost înmormântat în micul cimitir al localităţii.

„După ce a plecat din România, el percepea Germania ca a doua patrie pentru că l-a acceptat și l-a lansat. Și el ținea cu Germania, iar eu cu Franța. Când era meci Franța-Germania era întotdeauna o rivalitate foarte mare.

Eu eram foarte dezamăgit că el ținea întotdeauna cu Germania, apoi cu Bayern München. Și nu prea eram de acord cu asta. Dar spunea întotdeauna: «N-am uitat că Germania a contat foarte mult pentru mine, venind din afară.

Germania m-a acceptat, m-a lansat și mi-a dat întotdeauna condiții să fac muzică»”, a completat fiul lui Sergiu Celibidache, mai arată sursa menționată mai sus.