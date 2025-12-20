Pentru ce le mulțumește David Popovici părinților săi. Răspunsul senzațional din spatele performanțelor

ADVERTISEMENT

David Popovici are succes datorită ambiției și echipei care îl îndrumă conștient și frumos la fiecare competiție. Înotătorul român vine cu o remarcă inedită și spune pentru ce le mulțumește părinților săi, Georgeta și Mihai Popovici.

David Popovici, recunoscător familiei sale

Încă de la 4 ani a avut parte de susținere și sprijin. A fost ghidat cu încredere și astfel, David Popovici a evoluat enorm. A adunat premii importante în natație, fiind recunoscător din plin pentru ajutorul oferit din partea familiei sale.

Părinții sunt cei care l-au îndrumat și i-au oferit dragostea de care a avut nevoie pentru a crește frumos. Acum, tânărul de 21 de ani are numai aprecieri pentru cei dragi, dovadă că adoră să petreacă Crăciunul alături de aceștia.

Le mulțumește pentru implicarea de care au dat dovadă. De asemenea, familia i-a transmis campionului mondial valori sănătoase, cum ar fi modestia, respectul pentru ceilalți și răbdarea. Totodată, a învățat că eșecurile nu sunt sfârșitul lumii.

„Pentru încredere și iubire necondiționată. Mi-au oferit libertatea de a greși, de a explora, de a decide. Nu m-au controlat, ci m-au ghidat. Și asta mi-a dat curajul să fiu eu însumi”, a mărturisit David Popovici, relatează .

Ce relație are David Popovici cu părinții

E discret cu viața personală și nu oferă prea multe informații în spațiul public. Cu toate acestea, pe social media a publicat de-a lungul timpului câteva imagini cu . Recent, a distribuit o poză cu tatăl său.

A primit numeroase aprecieri de la fani, David Popovici având o relație extraordinar de bună cu familia sa. Atât mama, cât și tatăl i-au fost aproape și au avut grijă să-l îndrume. Figura maternă lucrează în domeniul asistenței sociale.

În trecut a făcut un curs de ofițer anti-doping. Femeia a vrut să cunoască toate procedurile, astfel încât să nu comită nicio eroare în pregătirea fiului său. Pe de altă parte, tatăl campionului olimpic se ocupă de management.

„E o combinație frumoasă între toate. E sprijin necondiționat, chiar și atunci când nu se spune nimic. E prietenie sinceră, dar cu respect și recunoștință profundă. O legătură care mă ține ancorat, oricât de departe aș fi”, a mai spus David Popovici.