Pentru ce naţională va juca Enes Sali, noua perlă a lui Hagi: “Nu ştii niciodată ce-ţi oferă viitorul”

Puștiul născut pe 23 februarie 2006 a primit o minge pe partea stângă în direcția de atac a gazdelor, a avansat spre careul mare, a pătruns perpendicular spre poartă și , după ce a înșirat pe drum trei adversari, stabilind scorul final.

Enes Sali (reprezentat de compania spaniolă Arturo Canales) este turc la origini, dar are două naționalități, română și canadiană, fiind născut la Toronto. Tatăl jucătorului, Engi, a declarat că tânărul fotbalist nu s-a decis pentru ce echipă națională va juca, dar prioritate va avea cea a României.

Pentru ce naţională va juca Enes Sali, noua perlă a lui Hagi: “Eu sper că va fi România”

„Mai discutăm. Tot timpul discutăm şi luăm deciziile împreună. Deocamdată joacă pentru România. A fost la un turneu U17 în Polonia. A venit foarte fericit de acolo. Deocamdată suntem aici, jucăm pentru România.

Nu ştii niciodată ce-ţi oferă viitorul. Nu vreau să zic ceva şi să nu se adeverească apoi. Deocamdată e aici, joacă pentru România. Eu sper că va fi România. Suntem turci, dar nu suntem cetăţeni turci. Avem dublă cetăţenie, română şi canadiană. Pentru mine, România e prima variantă.

Enes a crescut la Toronto, unde fotbalul nu-i așa popular. Mai mult hochei, fotbalul e privat. Pe bani. Așa că se juca de multe ori prin casă. Nu hochei, nu altceva. Fotbalul a fost tot ce l-a interesat.

Domnul Hagi mi-a zis multe despre Enes. Sunt lucruri private, ca de la părinte la părinte. Oricum, ce spune dânsul este literă de lege pentru mine. Eu și soția trebuie să fim în spatele lui Enes, să nu-l ia valul. De restul se ocupă domnul Hagi.

Într-adevăr, Enes e în istorie după acest gol. E ceva fenomenal pentru toată lumea. Totuși, nu trebuie să zburăm, trebuie să fim echilibrați, pentru că greul abia începe”, a spus Engi Sali, potrivit .

Driblează și în somn

Pentru părinte, realizarea lui Enes nu este o surpriză. „Au fost niște momente absolut speciale, unice. O senzație de nedescris. În prima repriză am stat la tribuna 1, în a doua m-am mutat la a 2-a. Când am văzut că intră pe teren, n-am mai putut să stau jos.

Știu că atunci când ia mingea driblează, pentru că el se joacă. Cum a spus-o și domnul Hagi, parcă nu știe altceva. Eu, ca părinte, știu ce face de câte ori are mingea. Așa e el! În afară de a dribla, nu-și dorește nimic, driblează și în somn!”, a mai precizat Engi Sali.

Tatăl jucătorului s-a referit și la perioada petrecută de puști la Barça: „În 2015, Barcelona avea un trial în Canada. A luat 3 copii. Unul de 2004, unul 2005 și Enes de 2006. Acolo am realizat ce înseamnă La Masia.

Pe Enes îl țineau într-o altă școală, iar în La Masia a ajuns abia în 2016, în probe. Atunci i-am zis: ‘Tati, dacă și aici faci față, înseamnă că ești foarte talentat’. A făcut față cu brio! Am adus toate actele, apoi a urmat un ‘dans’.

A trebuit să așteptăm foarte mult, s-a și amânat de câteva ori. Am așteptat cam 2 ani după ‘paper work’. Nici măcar nu se putea antrena cu La Masia. Și apoi ne-a anunțat că mai e nevoie de un an. Mi s-au tăiat picioarele. Am spus stop! Până la urmă, pentru noi a fost suficient faptul că Barcelona îl vrea”, a spus tatăl.

Alături de Moukoko, Olinga și Maupay

În mai 2014, Martin Odegaard a marcat în prima divizie norvegiană pentru Strømsgodset Toppfotball la doar 15 ani și 4 luni. Anul trecut, , marcând pentru Dortmund la 16 ani și 28 de zile. În Spania, Fabrice Olinga deține recordul de precocitate în prima divizie din 2012, când la 16 ani și trei luni a marcat un gol pentru Málaga.

În Premier League, Vaughan a marcat pentru Everton în 2005 la 16 ani și 8 luni, în timp ce în Franța acest record este deținut încă de Maupay, care în 2012 a punctat pentru Nice la 16 luni și 4 luni.