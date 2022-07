Pentru ce nu ar lua Lena, soția lui Gabi Enache, bani de la bancă: „Am încercat să-mi fac un card”

Lena Enache a spus care sunt acele lucruri pentru care nu ar face niciodată un credit la bancă. Soția lui Gabi Enache este de părere că nu este necesar să faci sacrificii pentru plăceri de moment.

Pentru ce refuză soția lui Gabi Enache să ia bani de la bancă?

Lena și Gabi Enache s-au întors de curând dintr-o scurtă vacanță. Pentru că au fost plecați doar câteva zile, a dezvăluit că nu a avut timp să colinde magazinele.

ADVERTISEMENT

Fosta atletă de performanță a preferat să se stea cât mai mult cu soțul său, deoarece acasă nu pot face acest lucru, având și un băiețel în vârstă de 4 ani.

„Eu am nevoie de o lună, la câtă oboseală am acumulat, am nevoie de mai mult, nu doar de câteva zile. Nu am mers pentru shopping, doar pentru mâncare bună, relaxare și muzică de calitate.

ADVERTISEMENT

Și să petrecem timp împreună, că noi petrecem foarte puțin timp împreună doar noi doi. Evident, acasă e puțin mai greu”, a declarat Lena Enache pentru

Iar când vine vorba de shopping, Lena Enache a dezvăluit că nu ar luat niciodată credit de la bancă pentru a-și cumpăra haine scumpe.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă ține cont de brandul încălțărilor și poșetelor pe care le achiziționează, despre obiectele vestimentare spune că acestea oricum ies repede din trend.

Partenera de viață a lui Gabriel Enache recunoaște că a încercat cândva să-și facă un card de credit, însă a avut cu totul alte scopuri. Totuși, din motive pe care nu le-a menționat, nu a mers până la capăt cu demersurile și a renunțat la idee.

ADVERTISEMENT

„Niciodată. Am încercat să-mi fac un fac un card. Ideea a fost, dar nu pentru haine. Nu mi se pare ceva normal. Moda se schimbă de la an la an. Eu nu aș face așa ceva. Pentru încălțări și poșete, da, brand, dar pentru restul hainelor, sub nicio formă”, a spus Lena Enache.