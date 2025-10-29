Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu vrea să părăsească postul de deputat în Parlamentul României, unde a ajuns la finalul anului trecut, după alegerile din 1 decembrie, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, de unde a venit, de altfel, la București când a fost numit prim-ministru de Klaus Iohannis.

Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Cât va câștiga dacă va fi ales președinte al CJ Buzău

Nu doar în Capitală vor avea loc alegeri pe 7 decembrie, ci în mai multe localități. Printre cele mai interesante, dincolo de bătălia pentru fotoliul lăsat vacant de , devenit președinte între timp, în luna mai, este lupta pentru șefia Consiliului Județean Buzău.

Marcel Ciolacu, în cazul în care va fi ales în duminica din 7 decembrie, va primi mai mulți bani față de cât ia acum ca parlamentar. Indemnizația de deputat se ridică la 167.916 lei, adică în jur de 13.000 de lei pe lună, iar salariul prevăzut pentru funcția la care tânjește acum la Buzău este 21.700 de lei.

Trebuie precizat că aici facem referire la indemnizațiile fixe pe care orice parlamentar o primește lună de lună și că, pe lângă cei 13.000 de lei, aceștia beneficiază de o serie de alte privilegii care cresc simțitor suma. Cu alte cuvinte, Ciolacu, dar și alți deputați și senatori, se bucură, pe lângă venitul de 13.000 de lei, de bani pentru cazare (dacă nu are locuință în București) și diurnă de deplasare (2% din indemnizația lunară brută pe zi pentru plecările în interes de serviciu pe teritoriul țării sau în străinătate).

De ce se fac alegeri și la Buzău

Marcel Ciolacu și-a anunțat candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău marți, 28 octombrie, spunând că se bucură să revină acasă. Postul de președinte al CJ Buzău este ocupat temporar de Adrian Petre, după ce Lucian Romașcanu a renunțat la funcție în urma alegerilor pentru un job la Luxemburg, în cadrul Curții de Conturi Europene.

Ce se întâmplă, însă, cu locul care va rămâne liber în Parlament, în cazul în care Ciolacu va câștiga alegerile și va părăsi Casa Poporului? Potrivit legii, pentru scaunul care va rămâne gol nu se mai fac alegeri, ci va intra următorul de pe lista partidului care a primit cele mai multe voturi la alegeri. În cazul lui Ciolacu, ar putea fi înlocuit de Oana Matache, viceprimar al Buzăului, sau de Florin Ceparu, administratorul public al orașului Râmnicu Sărat.

Ex-prefectul județului, contracandidatul lui Ciolacu. Fostul premier: „Mă întorc acasă”

Printre contracandidații lui Marcel Ciolacu la alegerile de pe 7 decembrie se numără fostul prefect al județului, Silviu Iordache, care a început deja campanie spunând că s-a înscris împotriva și „împotriva sistemului”.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă. E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi.

Dimpotrivă. Vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am, astfel încât odată cu autostrada pe care am făcut-o împreună, Sorin, să dezvoltăm mai departe judeţul Buzău”, a declarat Marcel Ciolacu după o discuție avută cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.