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Andreea este o frumoasă șatenă pentru care Nicolae Stanciu s-a întors în România. Tânăra este nimeni alta decât partenera de viață a fotbalistului român. Formează un cuplu de peste un deceniu și sunt uniți în tot ceea ce fac.

Cât de frumoasă este partenera de viață a lui Nicolae Stanciu

Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a României, Nicolae Stanciu (33 ani) . Formația Dalian Yingbo l-a recompensat pentru sezonul extraordinar pe care l-a avut în cadrul clubului. Jucătorul s-a bucurat de această onoare înainte de anunțul că de la începutul anului viitor se va întoarce în România.

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dar la 10 ani de când a ales să plece din țară se întoarce. În ultimul deceniu mijlocașul a evoluat pentru mai multe echipe din străinătate, însă este pregătit pentru următoarea etapă. A luat această decizie pentru a fi mai aproape de familia sa. Fotbalistul este însurat din anul 2018 cu o superbă șatenă.

Cea care l-a cucerit pe sportiv de foarte mulți ani se numește Andreea Beldean (30 ani). Tânăra este născută în luna august și este originară din Alba-Iulia. E o prezență discretă pe rețelele de socializare, dar cea mai importantă persoană din existența jucătorului. I-a dăruit deja două fete de care cuplul este tare mândru.

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Fiica cea mare a lui Nicolae Stanciu este Masha Ecaterina, născută în noiembrie 2020, la Praga. Al doilea copil este tot o fetiță al cărei prenume este Zoe. Aceasta s-a născut în anul 2022, întregind familia fotbalistului român. În ceea ce o privește pe soția sa nu se știu foarte multe informații publice. A Conform unei pagini de socializare a terminat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În plus, are studii în inginerie biomedicală și tehnologie nutrițională. În plus, duce o viață conștientă și este atentă la felul în care arată și la alimentație. A eliminat glutenul din dieta sa. Andreea Stanciu duce o existență discretă departe de ochii curioșilor, chiar dacă uneori face postări din vacanțe. Pe lângă faptul că a ales să se dedice căsniciei și celor doi copii are grijă să aibă și un rol decisiv în cariera soțului ei.

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Când a cunoscut-o Nicolae Stanciu pe soția sa, Andreea

Nicolae Stanciu a cunoscut-o pe frumoasa șatenă când aceasta avea 16 ani, iar el 19. Fotbalistul a mărturisit la un moment dat că s-a îndrăgostit de soția sa pe Facebook. Prima întâlnire a avut loc într-o stație de autobuz. Povestea lor de dragoste a început în adolescență și a evoluat frumos și firesc. Au ajuns la altar la cinci ani de la prima întâlnire. Nunta care a fost organizată în cadru restrâns a fost una elegantă și rafinată. Au avut aproape atât familia, cât și cei mai buni prieteni. În momentul de față, mariajul lor se sprijină pe mai multe valori semnificative, cum ar fi încrederea și susținerea reciprocă. De-a lungul timpului, Andreea Stanciu a dus o existență liniștită în care s-a ținut departe de scandaluri și apariții controversate.

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Frumoasa șatenă demonstrează că viața de cuplu este o adevărată prioritate pentru ea. În plus, timpul petrecut cu cele două fete este unul de calitate, dându-le celor mici numeroase activități pentru a le ține ocupate și pentru a le crește armonios. Nicolae Stanciu și frumoasa șatenă sunt împreună din data de 12.12.2012.