Pentru Gigi Becali: cât au costat transferurile cu care Sepsi a râs de FCSB. Dezvăluirile patronului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Sepsi a fost foarte aproape de o victorie importantă în fața celor de la FCSB. Formația din Sfântu Gheorghe a remizat, scor 0-0, cu roș-albaștrii, pe teren propriu. Patronul Laszlo Dioszegi a vorbit despre evoluția jucătorilor săi la FANATIK SUPERLIGA și a lăudat jocul lui Mawa și Oberlin, remarcații serii.

Cum a transferat Sepsi un atacant din Norvegia fără să plătească niciun euro! Dioszegi

Omul de afaceri a vorbit și despre ultimele transferuri făcute de club și consideră că noii veniți au adus un plus important. Karamoko este unul dintre fotbaliștii care l-au impresionat în partida cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Un alt jucător în care conducerea lui Sepsi își pune mari speranțe este Moses Mawa. Atacantul norvegian a fost adus fără sumă de transfer și are un salariu de aproximativ 8.500 de euro pe lună. În meciul cu FCSB a reușit mai multe acțiuni frumoase. Din păcate pentru el, nu a reușit să bage mingea în poartă.

Laszlo Dioszegi, dezvăluiri după Sepsi – FCSB! Ce salarii au Mawa și Oberlin

l-a lăudat și pe Dimitri Oberlin, unul dintre cei mai interesanți jucători din lot. Dioszegi recunoaște că atacantul are fluctuații de formă, însă susține că acesta poate face diferența atunci când este într-o zi bună. Oficialul covăsnenilor a dezvăluit și mesajul transmis echipei înaintea confruntării cu FCSB.

ADVERTISEMENT

„Cel mai mult mi-a plăcut atitudinea. Începem să legăm niște faze de toată frumusețea. Am adus niște jucători care au venit cu plusvaloare. Karamoko a jucat cu lejeritate. Pe Mawa l-am luat din Norvegia. N-am dat niciun leu pe el. Cam 8.500 de euro are salariu, din ce știu. Am văzut că nu era titular la echipa lui. Am luat legătura cu agentul și a fost de acord să vină la noi. Cred că o să ne ajute. E jucătorul nostru. Are viteză.

ADVERTISEMENT

Oberlin e la noi de doi ani de zile. El are fluctuații de formă. Când are chef, face meciuri foarte bune. Face faze nemaivăzute în campionatul nostru. Uneori dispare. Antrenorul nostru a găsit calea cum să vorbească cu el. Aseară a făcut un joc încântător. Poate să fie un fotbalist extraordinar.

ADVERTISEMENT

Înainte de meci am intrat în vestiar. Le-am spus să lupte pentru Cosmin Matei. Au luptat jucătorii tot meciul. Jos pălăria pentru ei. Cu puțină șansă, cele trei puncte rămâneau la noi aseară. Îl felicit și pe preparatorul fizic. Jucătorii au rezistat până în ultimul minut. Oberlin și Mawa au făcut niște sprinturi impresionante. Oberlin tot cam același salariu are, sub 10.000 de euro. Nici pe el nu am dat bani. Maxim 25.000 de euro. Nu îi dau eu sfaturi domnului Becali”, a declarat patronul celor de la Sepsi la FANATIK SUPERLIGA.