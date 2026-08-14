„Pentru mine este un înger trimis de Dumnezeu în România”. Cele mai tari cuvinte despre genialul David Popovici. Exclusiv

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David Popovici, la doar 21 de ani, este fără îndoială sportivul momentului în România și chiar în lume, dacă luăm în considerare întrecerile de înot. Tânărul continuă să impresioneze în bazin, acolo unde nu are rival. Un important om din fotbalul românesc îl ridică în slăvi pe înotător, despre care spune că „este un înger trimis de Dumnezeu în România”.

Cuvinte deosebit de frumoase despre genialul David Popovici: „Este un înger trimis de Dumnezeu în România”

Toată România urmărește în aceste zile sau este la curent cu performanțele de excepție ale lui David Popovici la Campionatele Europene de înot de la Paris. Vineri, în direct la emisiunea „Giovanni Show” de la FANATIK, cel mai important impresar din fotbalul românesc de după Revoluție i-a făcut o caracterizare deosebită deja legendei din înotul mondial, David Popovici.

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Giovanni Becali (74 de ani) îl ridică în slăvi . Spune despre acesta că este un înger cu care România s-a trezit dintr-o dată. „Pentru mine, David Popovici este un înger. Ca sportiv, ca om. L-ai văzut cum vorbește? Vorbește să audă copiii, să înțeleagă copiii. Îl vezi printre copii. (n.r. Ca un înger primit de România?) Da, un înger care i-a căzut României, așa. Sportiv, medalii, om, discurs, modestie, frumusețe, corp, tot ce vrei”, punctează agentul de jucători.

Același Ioan Becali mai remarcă un aspect, de această trist pentru România, ca țară. Impresarul spune că acest popor nu îl merită pe David Popovici. „Nu merităm unul ca el. Pe cuvântul meu. Un înger ca el nu meritam. El trebuia să cadă în Anglia, în Franța, în America. Să se joace cu milioanele”.

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Giovanni este impresionat de modestia de care dă dovadă David Popovici după fiecare cursă. Impresarul are un mesaj și pentru părinții marelui campion, pentru modul în care l-au educat. „L-ai văzut cum iese din apă. Și cu ce modestie. Ce părinți l-au crescut pe acest sportiv? Să le dea Dumnezeu numai bine. Nu știu dacă are frați, dacă are surori, dar așa copil, incredibil”.

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„David Popovici va rămâne multe generații în inima românilor”, spune Giovanni Becali

Giovanni Becali îl pune pe David Popovici la același nivel al aprecierii în sport cum este Nadia Comăneci (64 de ani), „Zeița de la Montreal” și cea mai mare gimnastă din toate timpurile. „David Popovici va rămâne multe generații în inima românilor”.

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Același Ioan Becali mai spune că Popovici merită toți banii din lume pentru ceea ce a făcut, face și va mai face pentru sportul românesc. „(n.r. David Popovici ar merită să fie recompensat cu 1 milion pe medali) Da, da. Merită. Stați că până la 29-30 de ani mai ia 15 medalii. Merită toți banii”.

David Popovici scrie istorie la Paris

În această săptămână, David Popovici a devenit din nou campion european în proba-regină a natației, 100 de metri liber, la Campionatele Europene de la Paris. Tânărul a câștigat medalia de aur cu nou record al competiției, 46.56. Popovici este cel mai tânăr sportiv din istorie care reușește 3 victorii consecutive la Campionatul European de Natație.

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Românul și-a continuat forma de vis și a obținut medalia de aur și în proba de 200 de metri, după o cursă în care și-a dominat clar adversarii. Astfel, David Popovici , cu trei ediții consecutive la Campionatul European în care câștigă atât proba de 100 de metri, cât și cea de 200.