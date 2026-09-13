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Filipe Coelho și-a explicat criza de nervi de la Corvinul – U Craiova 0-1: „Arbitrul a înțeles faza în alt fel”. Ce a spus despre derby-ul cu FCSB

Felipe Coelho a vorbit despre duelul Universitatea Craiova – FCSB după victoria cu Corvinul Hunedoara. Ce a transmis antrenorul oltenilor înaintea derby-ului.
Alex Bodnariu
13.09.2026 | 23:07
Filipe Coelho sia explicat criza de nervi de la Corvinul U Craiova 01 Arbitrul a inteles faza in alt fel Ce a spus despre derbyul cu FCSB
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Ce spune Filipe Coelho despre derby-ul cu FCSB. Foto: SportPictures
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Campioana en-titre, Universitatea Craiova, a câștigat cu ceva emoții duelul cu Corvinul Hunedoara. Oltenii s-au impus la Arad, la limită, cu scorul de 1-0. La finalul jocului, antrenorul formației din Bănie, Filipe Coelho, a tras câteva concluzii interesante și a vorbit despre derby-ul cu FCSB din runda următoare.

Corvinul a chinuit-o pe U. Craiova la Arad. Oltenii, victorie la limită

Universitatea Craiova a plecat cu toate cele trei puncte de la Arad. Oltenii au învins-o pe Corvinul Hunedoara cu 1-0, în etapa a 9-a din SuperLiga. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Cicâldău, în minutul 52. Mijlocașul Craiovei a făcut diferența într-un duel în care formația lui Florin Maxim a oferit o replică cel puțin de apreciat.

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Corvinul Hunedoara i-a dat mari bătăi de cap campioanei României. Gazdele au ratat câteva ocazii uriașe. Totuși, Universitatea Craiova a obținut trei puncte importante și și-a continuat parcursul foarte bun din acest start de sezon. Formația din Bănie venea după succesul categoric, 4-0 cu U Cluj.

Ce spune Filipe Coelho despre derby-ul cu FCSB

La finalul partidei, Filipe Coelho a dat dovadă de fair-play și și-a felicitat adversarii pentru jocul foarte bun făcut. Antrenorul Universității Craiova se bucură de victorie, dar transmite că echipa trebuie să rămână concentrată, întrucât sezonul este lung. Acesta a spus câteva cuvinte și despre duelul cu FCSB din runda viitoare.

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„Cred că am început meciul foarte bine. Ne-am creat ocazii în primele minute. Am permis adversarului să ajungă în față. La pauză am mai corectat câteva lucruri și am înscris până la urmă. Am mai avut o ocazie importantă. Am jucat împotriva unei echipe bune. Suntem prima echipă din acest sezon care bate Corvinul în deplasare. În repriza a doua am jucat mult mai organizat. Sunt trei puncte foarte importante.

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Lucrăm la anumite lucruri, atât pe partea ofensivă, cât și în apărare. Trebuie să fim mai eficienți. Suntem încă la începutul campionatului. Mai sunt multe puncte de jucat. Continuăm să muncim. Nu îmi place să vorbesc despre arbitraj. Am vorbit doar cu Baiaram la acea fază. Arbitrul a înțeles faza în alt fel și mi-a dat cartonașul galben. Nu mă concentrez pe asta.

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Eu mă gândesc la meciul viitor. Pentru mine, meciul cu FCSB e ca oricare altul. Trebuie să ne pregătim pentru toate partidele în același fel. Întâlnim o echipă foarte bună. Cred că va fi un meci pe cinste”, a declarat Filipe Coelho la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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