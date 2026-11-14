Pentru prima dată după 73 de ani! Surpriză imensă în meciul de sâmbătă

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Etapa cu numărul 5 din Nations Championship a marcat un moment istoric pentru sportul britanic. , pentru prima dată după peste jumătate de secol. Ultimul succes înregistrat datează din 1953.

Țara Galilor a învins Noua Zeelandă după 73 de ani

Gazdele au început cum nu se putea mai bine partida contra singurei echipe care nu cunoscuse înfrângerea în această ediție a competiției. În primul minut al partidei, Hammer-Webb a trimis un șut de urmărire, care a fost prins de Williams în terenul de țintă al neo-zeelandezilor. Eseul a fost transformat de Costelow. Totuși, după încă cinci minute, galezii ”și-au arătat din nou colții”, reușind să mărească avantajul la +14 prin eseul talonerului Lake, transformat de același Costelow.

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”All Blacks” a revenit pe tabelă grație reușitei lui Ratima, ce a fost transformată de septuplul campion consecutiv din Super Rugby, Richie Mo’Unga. Totuși, Țara Galilor a mărit avanatajul la 21-7, prin eseul transformat al lui Griffin. Finalul primei părți a fost unul incendiar. a restabilit egalitatea în timpul adițional al reprizei, prin eseurile lui Sititi și Fineanganofo.

Reveniți de la cabine, gazdele au continuat să forțeze victoria istorică. James și aripa Rees-Zammit au dus scorul la 35-21. Selecționata lui Dave Rennie a marcat prin Lakai și a forțat revenirea pe tabelă, însă defensiva galeză a fost un adevărat zid impenetrabil. Britanicii au refuzat să încaseze alte puncte, reușind să blocheze trei baloane în terenul de țintă.

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Forma fizică a galezilor a fost una de zile mari, reușind să contracareze atacuri lungi ale Noii Zeelande. ”All Blacks” nu a reușit să puncteze nici măcar după o acțiune fromată din 20 de puncte de fixare fără să piardă posesia. În cele din urmă, Pierre Brousset a fluierat finalul unui meci ce va rămâne în istoria rugby-ului galez.

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Țara Galilor a învins ”All Blacks” de numai patru ori în istorie

Până la duelul de pe Millenium Stadium, Țara Galilor nu mai învinsese Noua Zeelandă de pe data de 19 decembrie 1953. Atunci, ”All Blacks” ceda, tot la Cardiff, la un scor mult mai mic: 8-13. Atunci, pentru britanici reușeau să puncteze Sid Judd, Ken Jones și Gwyn Rowlands, în timp ce punctele naționalei din emisfera sudică erau semnate de Bill Clark și Ron Jarden.

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De-a lungul istoriei, Țara Galilor a reușit să învingă ”All Blacks” de numai patru ori. Britanicii nu au răpus naționala Maori decât pe teren propriu și, în principal, în capitala țării, Cardiff. Acestea sunt toate succesele istorice ale galezilor împotriva temutei naționale care și-a trecut trei Cupe Mondiale în palmares: