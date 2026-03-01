„Pentru unii, sunt malefic”. Iuliu Mureșan, discurs tare după 10 victorii consecutive ale CFR-ului cu Pancu antrenor. Ce spune despre penalty-urile cerute de Farul

ADVERTISEMENT

CFR-ul lui Daniel Pancu nu se mai oprește din câștigat în SuperLiga și a ajuns, sâmbătă, la 10 victorii consecutive. Președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, a avut un discurs tare la FANATIK, după succesul de la Ovidiu. Cum a comentat acesta fazele controversate din meciul cu Farul, în care gazdele au cerut penalty.

Iuliu Mureșan, după ce echipa sa, CFR Cluj, a ajuns la 10 victorii consecutive în SuperLiga: ”Poate că sunt malefic pentru unii”

CFR Cluj s-a calificat matematic în play-off după succesul de la Ovidiu, scor 2-1. A fost un meci greu pentru elevii lui Daniel Pancu, presărat cu câteva faze mai mult decât discutabile. Intrat la FANATIK SUPERLIGA duminică dimineața, președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, a ținut să transmită un mesaj pentru rivalii din campionat.

”Dacă am avut ghinionul să fiu președinte din nou la CFR, în această perioadă, după 10 victorii, poate că sunt malefic pentru unii”, a spus oficialul din Gruia.

Iuliu Mureșan a ținut apoi să puncteze faptul că din urmă cu 5 sezoane. În 2020-2021, ”Bursucul” obținuse 9 victorii la rând cu CFR. ”Pancone” a ajuns, după meciul câștigat la Ovidiu, la cota 10.

”La CFR au mai fost 9 victorii cu Dan Petrescu în 2020-2021. Acum am depășit acest record, pe care tot CFR l-a stabilit. (n.r. au fost 9) Cu Dan Petrescu în 2021. Nimeni nu vorbește de acest lucru. Lumea vorbește numai de arbitraj. Își explică eșecul și neputința lor dând vina pe arbitri”, a spus Mureșan.

Ce spune Iuliu Mureșan despre penalty-urile cerute de Farul

și au spus că gazdele au avut două penalty-uri neacordate, Iuliu Mureșan este de altă părere. În opinia sa, la cel mai discutat moment, cel din prelungiri, Doicaru și Huja s-au ținut reciproc.

Reamintim că, cea mai controversată fază a meciului de sâmbătă seara a avut loc în minutul 90+1, în careul celor de la CFR. Atunci, la o centrare trimisă de Ganea, Doicaru a încercat să reia din careul mic. Pe reluări se vede cum acesta este ținut de Marian Huja și nu mai poate ajunge la balon.

”La faza cu Doicaru, eu cred că, în primul rând, a fost o ținere reciprocă. Eu știu că și Doicaru avea mâna pe fundașul nostru, care a și căzut. A fost o ținere reciprocă. Eu așa am văzut. Era o luptă acolo, o ținere reciprocă. Se vede clar că mâna lui Doicaru era pe umărul, pe omoplatul jucătorului nostru, care a și căzut.

Eu cred că Doicaru l-a ținut de tricou, dar nu se vede, că era la spate. Doar se bănuie că și Huja l-a ținut pe el. Se analizează acea mișcare de rotire. Jucătorul a vrut să se redreseze. Eu așa văd. Eu am văzut o ținere reciprocă, repet. Eu zic că nu (n.r. nu se dă penalty) pentru că a fost o ținere reciprocă”, a spus Mureșan.

Cât despre lovitura cu capul a lui Ilie la Gustavo Marins, oficialul de la CFR a spus că nici aici nu trebuia acordat penalty. ”Asemenea faze sunt în fiecare meci. Nu există meci în care jucătorii să nu se lovească așa, cap în cap. Și fundașul nostru a atins mingea. Sunt dese astfel de faze. Eu cred că e o fază care nu are un așa impact. Nu s-a întâmplat mai nimic”.

Întrebat ce notă i-ar da arbitrului Florin Andrei, Mureșan a spus: ”I-aș da notă de trecere, pentru că a arbitrat bine. Peste 8. Un 8,4 – 8,5 i-aș da. A fost o presiune mare pe joc. De ce este Farul așa supărată? Pentru că a pierdut și poate și pentru că a avut alte motive”.

Se gândește CFR Cluj la titlu în acest sezon? Iuliu Mureșan răspunde ferm

CFR Cluj bate tot de luni bune în SuperLiga. S-a născut automat întrebarea dacă echipa lui Daniel Pancu se gândește și la titlu. Iuliu Mureșan a fost direct când a răspuns la întrebare.

”E posibil. În play-off, punctele se înjumătățesc. 9 puncte sunt între noi și Craiova. Sunt meciurile directe, dacă le-ai câștigat, se poate. E posibil, poți să te gândești. Ne-ar place, pentru că noi suntem învățați. Mi-ar plăcea ca echipa să mai câștige două titluri și să mai pună o stea pe sigla siglei, pentru 10 campionate câștigate. Asta mi-ar plăcea. Am spus-o demult”, a spus Mureșan.