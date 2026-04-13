Pentru Viktor Orban o înfrangere dureroasă, pentru Europa o speranță. „Rușilor, mergeți acasă!”. Moscova avertizează: „Va accelera prăbușirea UE”

Ceea ce Viktor Orban a numit un rezultat „dureros”, alți lideri europeni au etichetat victoria lui Peter Magyar drept o revenire în Europa. Noul prim-ministru al Ungariei a câștigat alegerile parlamentare cu o majoritate covârșitoare de două treimi, înlăturând partidul Fidesz al fostului premier Orban. La scurt timp după afișarea rezultatelor, mai mulți lideri europeni l-au felicitat pe Magyar. Americanii au transmis un semnal de alarmă pentru ceea ce va urma în SUA.

Pentru Orban o înfrângere dureroasă, pentru europeni o speranță

După 16 ani de mandat, Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare și a fost înlăturat cu tot cu partidul său, Fidesz, de opozantul său, Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza. A fost o prezența la vot istorică, de peste 80%, lucru ce a arătat faptul că maghiarii s-au săturat de politicile lui Orban și de înclinațiile sale anti-UE. Cu toate acestea, Orban și-a recunoscut înfrângerea și a afirmat că rezultatele sunt „dureroase”. „Rezultatul alegerilor este dureros, dar clar pentru noi. Am felicitat partidul care a câștigat alegerile”, a spus Viktor Orban, în fața susținătorilor săi de la Budapesta. În același timp, el a afirmat că va continua să activeze pe scena politică din opoziție.

„Nu știm acum ce vor însemna rezultatele alegerilor pentru soarta țării și a națiunii noastre, timpul va spune, dar ne vom servi țara chiar și în opoziție. Sarcina noastră este clară, greutatea guvernării nu este pe umerii noștri, așa că datoria noastră acum este să ne consolidăm comunitatea”, a mai declarat Orban.

În același timp, liderii europeni s-au înghesuit să transmită mesaje în care au salutat victoria lui Peter Magyar, victorie catalogată drept o revenire la Europa. UE consideră aceste rezultate ca după ce era tot mai clar faptul că Ungaria condusă de Viktor Orban se îndrepta tot mai mult spre Moscova și se arăta tot mai încăpățânată atunci când venea vorba de sprijin pentru Ucraina și colaborare între celelalte state europene.

Într-un interviu recent acordat publicației Peter Magyar a declarat că dacă va fi ales va repara relația Ungariei cu UE. „Cred că Tisza va avea o victorie electorală covârșitoare, pentru că nici măcar alegătorii Fidesz nu vor ca țara noastră să fie un stat marionetă rusesc, o colonie, o fabrică de asamblare, în loc să aparțină Europei”, a spus el. Cu toate acestea, liderul Tisza a evitat să adopte poziții ferme cu privire la o serie de chestiuni controversate în timpul campaniei electorale, precum politicile anti-LGBTQ+ ale lui Orban și nu s-a pronunțat în mod clar nici cu privire la oferirea unui ajutor mai mare Ucrainei.

„Bine ați revenit în Europa. Rușilor, mergeți acasă”

Astfel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe pagina sa de X, cu ocazia afișării rezultatelor. „O țară își reia drumul european. Uniunea devine mai puternică. Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. Împreună suntem mai puternici”.

Și președintele român Nicușor Dan a venit cu o reacție, susținând că Magyar a avut o „victorie istorică”. „Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai UE și NATO. Aștept cu nerăbdare să construiesc un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euro-atlantice. Există oportunități excelente de a lucra împreună pentru securitatea regională, cooperarea economică și bunăstarea popoarelor noastre”, a scris șeful statului pe pagina sa de X.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avut un mesaj scurt, însă de impact: „Bine ați revenit în Europa!”. În urmă cu o zi, Tusk a venit și cu critici pentru relația lui Orban cu Rusia: „Din nou împreună! Victorie glorioasă, dragi prieteni! Ruszkik haza!”. „Ruszkik haza” se traduce prin „Rușilor, mergeți acasă”.

, a felicitat partidul Tisza și pe Peter Magyar pentru această victorie. „Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a scris, duminică noapte, preşedintele UDMR pe pagina sa de Facebook.

Între timp, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a vorbit cu Peter Magyar pentru a-l felicita pentru victorie. „Franța salută victoria participării democratice, angajamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și angajamentul Ungariei față de Europa”, a scris el pe X.

Și Germania a reacționat. Cancelarul Friedrich Merz l-a felicitat pe noul prim-ministru. „Ungaria a decis. Felicitări pentru câștigarea alegerilor, dragă Peter Magyar.Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Haideți să ne unim forțele pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”, se arată în postarea sa de pe X.

De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat: „Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toți locuitorii Europei și suntem pregătiți să avansăm cooperarea noastră cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni își doresc cooperare și stabilitate. Suntem pregătiți pentru întâlniri și muncă constructivă comună în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pacea, securitatea și stabilitatea în Europa”.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda a numit rezultatul „O mare victorie pentru Ungaria! O mare victorie pentru Europa!”. „Sunt o mulțime de lucruri pe care le-am putea și ar trebui să le facem de dragul democrației, justiției și păcii”, a scris Nauseda pe X.

Premierul norvegian, Jonas Gahr Store, susține și el că succesul lui Magyar este de „mare importanță” pentru Europa. „Aștept cu nerăbdare o cooperare strânsă și constructivă în urmărirea păcii și stabilității, democrației și statului de drept pe continentul nostru”, a declarat el.

Reacții au venit și din Finlanda. Prim-ministrul Petteri Orpo a declarat că maghiarii „și-au demonstrat voința fermă de a fi membri activi ai Uniunii Europene și NATO”. „Rezultatul alegerilor oferă Ungariei oportunitatea de a reveni la comunitatea noastră de valori și securitate ca actor constructiv.”

Rusia vorbește despre „prăbușirea UE”

În urma rezultatelor din Ungaria care îl arată pe Viktor Orban pierzător, partener apropiat rușilor, Moscova vine și ea cu o reacție, susținând că așa se va accelera prăbușirea Uniunii Europene. Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru investiții și cooperare economică și director general al Russian Direct Investment Fund, susține că acest lucru se va vedea în patru luni. „Acest lucru va accelera pur și simplu prăbușirea UE. Verificați peste patru luni dacă am dreptate”, a scris Dmitriev pe platforma X.

În același timp, un senator rus, vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosachev, susține că aceasta este o „furtună ideală” care se apropie de UE. „De fapt, o furtună ideală se apropie acum pentru Uniunea Europeană. În primul rând, va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o sumă care lipsește Bruxelles-ului și cu atât mai mult celorlalte capitale europene”, a spus acesta. De asemenea, el a subliniat faptul că fondurile vor fi luate de la contribuabilii europeni, conform publicației rusești .

Ce spun vocile din SUA

SUA l-a susținut pe Viktor Orban. Donald Trump l-a trimis pe vicepreședintele JD Vance la Budapesta. Pe de altă parte, democrații au sărbătorit înfrângerea acestuia, ba chiar unii au prezentat înfrângerea lui Orban ca un prevestitor al evenimentelor care vor urma în alegerile intermediare din noiembrie din Statele Unite. Americanii urmează să organizeze alegeri intermediare în noiembrie care vor decide controlul asupra Congresului țării.

„Fii atent, Donald Trump. Aspiranții la dictatură își epuizează primirea”, a declarat liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, potrivit .

„Autoritarul de extremă dreapta Viktor Orban a pierdut alegerile. Lingușitorii lui Trump și extremiștii MAGA din Congres sunt următorii în noiembrie”, a declarat liderul minorității din Camera Reprezentanților din SUA, Hakeem Jeffries.

Căderea sa a fost sărbătorită duminică atât de democrați, cât și de republicani, unii dintre aceștia criticându-și propria administrație pentru sprijinul atât de evident acordat liderului maghiar.

„Nu manipulați alegerile din alte democrații”, a declarat reprezentantul republican Don Bacon din Nebraska, pe site-ul de socializare X.

„Poporul iubitor de libertate din Ungaria a votat decisiv în favoarea democrației și a statului de drept”, a anunțat senatorul republican Roger Wicker din Mississippi.