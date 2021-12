Christina Aguilera, desemnată Music Icon 2021. People’s Choice Awards și-a ales câștigătorii

Christina Aguilera va primi unul dintre cele mai așteptate premii în cadrul galei „People’s Choice Awards”. Gala va avea loc săptămâna viitoare, pe data de 7 decembrie, în Santa Monica din California. Postul de televiziune NBC se va bucura de exclusivitate și va transmite apariția vedetelor din gală, în direct.

Christina Aguilera primește premiul Music Icon 2021

În cadrul galei în care va fi recompensată pentru munca pe care a depus-o de-a lungul timpului, artista de 40 de ani va interpreta câteva dintre cântecele care au făcut-o cunoscută. Pentru că a bifat o nouă reușită, și anume cel de-al doilea album în spaniolă, Christina Aguilera va adăuga câteva dintre refrenele melodiilor în colajul special pe care l-a pregătit pentru 7 decembrie.

„Există un motiv pentru care Christina Aguilera este denumită ‘vocea generației noastre’. Ea nu numai că are o voce extraordinară, dar, în calitate de creator, produce muzică care evocă adevărate emoții și rezonează în atâtea categorii demografice diferite. Christina este un idol și abia așteptăm să-i sărbătorim succesele și să-i înmânăm premiul ‘Music Icon’ ”, a declarat Jen Neal de la NBC, într-un comunicat de presă, conform billboard.com.

ADVERTISEMENT

Lui Becky G i s-a oferit ocazia de a-i înmâna premiul prietenei sale, Christina Aguilera, alături de care apare în cel mai nou album al acesteia. Thompson este gazda de anul acesta a galei mult așteptată, deși urmăritorii au sperat ca și în acest an Demi Lovato să își facă apariția pe scenă, alături de marile vedete nominalizate.

Christina Aguilera se reîntoarce la muzica latino

De-a lungul timpului, Christina Aguilera a fost nominalizată pentru diferite premii, printre care și Premiile Grammy. În 2013, artista a câștigat „People’s Voice”, după ce a avut o interpretare memorabilă a melodiei „Blank Page”.

ADVERTISEMENT

Deși a reușit să producă muzică alături de cei mai mari artiști, Christina a dorit să se reîntoarcă la vechea sa pasiune și anume muzica latino, motiv pentru care a lansat un nou album muzical. Acesta se numește „Pa’ Mis Muchachas”și s-a bucurat de un real succes imediat de la lansare.

„Acest album reprezintă ceva ce mă completează perfect. A fost ceva ce mi-am dorit să fac de atâția ani. Am o echipă uimitoare în spatele meu, care mă susține atât de mult. Sunt în muzică de foarte mult timp, dar nu există nimic mai plăcut decât să fiu în preajma muzicienilor și artiștilor latini, a energiei pe care o aduc la masă, a dragostei și a pasiunii pe care pur și simplu le aduc și le emană. De fapt, sunt reinspirată de muzică din nou, făcând acest album.”, a declarat artista.

ADVERTISEMENT

Christina Aguilera a reușit să ajungă pe locul 1 în Billbord Hot 100 cu melodii precum „Genie in a Bottle”, „What a Girl Want”, „Come on over Baby”, „Lady Marmalade” și „Moves like Jagger”. Artista s-a bucurat de-a lungul timpului de un succes răsunător, după ce a câștigat cinci premii Grammy și un premiu Latin Grammy.

Halle Berry va primi premiul People’s Icon

People’s Choice Awards le oferă posibilitatea tuturor fanilor să își voteze preferații în fiecare an. De data aceasta, „F9” se bucură de nu mai puțin de opt nominalizări la categoria de film, „This Is Us” are parte de șase nominalizări la categoria emisiunilor TV, iar Justin Biber a primit zece nominalizări muzicale în acest an.

ADVERTISEMENT

În gala de pe 7 decembrie, Halle Berry va primi și ea unul dintre cele mai râvnite premii puse în joc de People’s Choice Awards. Cardi B îi va înmâna în fața tuturor premiul People’s Icon lui Halle Berry. Producătoarea va primi distincția ca o încununare pentru toată munca depusă în televiziune și film, dar și pentru aportul pe care l-a adus anul acesta unor producții de succes marca Netflix.

„Pe lângă premiile sale în filmografie și etosul care stabilește tendințe, Berry este cunoscută pentru munca ei filantropică cu femeile, copiii și comunitățile defavorizate Ea este o icoană a timpului nostru și pentru toate aceste motive și multe altele, suntem onorați să-i oferim premiul People’s Icon”, a declarat Jen Neal, vicepreședinte executiv al Entertainment Live Events.

ADVERTISEMENT

Românii care au fost nominalizați la People’s Choice Awards 2021

Anul acesta este deja al treilea an în care organizatorii People’s Choice Awards au decis să introducă o categorie specială numită Romanian Social Media Star. Opt influenceri din România au fost votați de către cei care îi urmăresc, însă numai unul o să primească trofeul.

Anul acesta, cei 8 nominalizați sunt Alina Ceușan, Carmen Grebenișan, Ceanu Zheng, Cristina Almășan, Dorian Popa, Mădălin Șerban, Maria Zvinca și Marilu Dobrescu. În 2019, câștigătoarea premiului a fost Adelina Pestrițu, urmând ca în 2020 Cristina Ich să fie numită Romanian Social Media Star.