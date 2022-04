Pep Guardioala, declarații acide după ce Salah a fost ales fotbalistul sezonului în Premier League: „Kevin de Bruyne a câștigat deja acest premiu”

Starul egiptean al lui Liverpool, Mohamed Salah, a fost al sezonului din Premier League, însă i-a ironizat pe „cormorani”, cu care se alfă în luptă directă pentru titlu.

Pep Guardiola consideră că De Bruyne nu are de ce să fie dezamăgit că a pierdut cursa cu Salah: „A câștigat deja acest premiu”

Antrenorul lui Manchester City, , e de părere că starul „cetățenilor” și al naționalei Belgiei, nu are niciun motiv să fie supărat deoarece a pierdut duelul cu Salah.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola on Mo Salah winning the award today: “Congratulations to Mo Salah.” [sky] — Anfield Watch (@AnfieldWatch)

„Îl felicit pe Salah. Nu sunt dezamăgit, pentru că nu am fost inclus în întrecere. Kevin De Bruyne nu va fi dezamagit, a câştigat deja acest premiu”.

Guardiola a trimis câteva „săgeți” și către antrenorul lui Liverpool, , pe care l-a ironizat pentru modul în care și-a lăudat jucătorii: „Jurgen a spus că au cel mai bun portar, cel mai bun al doilea portar, cel mai bun fundaş central, cel mai bun mijlocaş, cel mai bun atacant. Deci merită să câştige aceste premii”, a spus Pep Guardiola, .

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola se bucură că Jurgen Klopp și-a prelungit contractul cu Liverpool: „E foarte bine pentru Premier League”

Deși lui nu i s-a propus încă prelungirea contractului, Guardiola se bucură pentru rivalul său, Jurgen Klopp care a semnat un nou contract cu Liverpool: „În toată cariera mea de antrenor, care a ajuns deja la 15 ani, am avut rivali. Cred că e foarte bine pentru Premier League faptul că Jurgen Klopp și-a prelungit contractul cu Liverpool. Clubul, împreună cu el, au decis să continue”.

Manchester City are un punct în fața lui Liverpool, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, iar Pep Guardiola mai are un an contract cu „cetățenii”: „Sincer nu am discutat cu nimeni. Sunt foarte concentrat pe aceste ultime trei-patru săptămâni din sezon. Sunt deja șase ani aici, e mult, mă bucur de acest final de sezon și avem timp”.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola, declarație de dragoste pentru Manchester City: „Nu pot să îmi imaginez că aș putea fi într-un loc mai bun”

Cu toate acestea, antrenorul spaniol a lăsat de înțeles că își dorește foarte mult să continue la Manchester City, indiferent ce se va întâmpla în acest final de sezon.

„Am o relație foarte bună cu cei din club. Sunt foarte fericit și nu cred că aș putea fi într-un loc mai bun decât acesta. Nu pot să îmi imaginez”, a mai declarat Guardiola înainte de meciul cu Leeds United.

ADVERTISEMENT

Mohamed Salah a câștigat pentru a doua oară titlul de cel mai bun fotbalist al sezonului în Premier League

Salah a primit 48% din voturile acordate de Asociația Jurnaliștilor de Fotbal și i-a învins în cursa finală pe Kevin De Bruyne și Declan Rice.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul lui Liverpool a reușit 30 de goluri în acest sezon, și se bate pentru titlul de golgheter în Premier League cu 22 de goluri, dar și pentru cel de playmaker: 13 assist-uri, fiind evaluat la 100 de milioane de euro.