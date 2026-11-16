Sport

Pep Guardiola a dat răspunsul după ce a fost ofertat să preia naționala SUA! Ce decizie a luat

Flaviu Popa
16.11.2026 | 07:20
Pep Guardiola a dat raspunsul dupa ce a fost ofertat sa preia nationala SUA Ce decizie a luat
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Pep Guardiola a refuzat naționala SUA. Foto: Hepta
Pep Guardiola a fost curtat în această perioadă de naționala Statelor Unite ale Americii, după despărțirea americanilor de Mauricio Pochettino.
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Mauricio Pochettino o va prelua pe Manchester United, astfel că americanii au rămas fără selecționer. S-au gândit imediat la Pep Guardiola și l-au ofertat pe fostul antrenor al lui Manchester city, însă acesta nu vrea să audă de această variantă. De altfel, Guardiola nu va accepta să antreneze pe nimeni până în vara anului viitor.

Pep Guardiola a refuzat categoric să preia naționala Statelor Unite ale Americii

Conform The Mirror, Pep Guardiola vrea să procedeze identic ca și în 2012, când a părăsit pe Barcelona și a stat un an departe de fotbal, înainte de a merge la Bayern Munchen. Guardiola a anunțat și acum că vrea să se relaxeze timp de un an, astfel că nu este interesat de nicio variantă de a antrena până în vara lui 2027.

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Interesant, Pep Guardiola a lăsat să se înțeleagă că și-ar dori să fie selecționer la un moment dat al carierei, iar varianta plauzibilă din vară ar fi naționala Italiei. Șefii Federației de la Roma l-au contactat pe Guardiola și în această vară, dar s-au lovit de refuzul acestuia.

Presa din Italia scria atunci că Guardiola ar fi fost interesat de o colaborare cu italienii, însă doar după ce își va încheia vacanța de un an. În acest moment, selecționer al Italiei este Roberto Martinez, însă Guardiola ar rămâne prima variantă pentru italieni dacă situația o va cere.

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Paolo Maldini a negociat cu Pep Guardiola și a fost aproape să-l convingă să fie selecționerul Italiei

„Prin intermediul unor prieteni, el şi-a exprimat ideea de a antrena o echipă naţională. Am fost să-l vizităm la Barcelona, am luat prânzul împreună şi am vorbit toată ziua. A fost foarte tentat. A fost pe punctul de accepta. A început chiar să scrie formule de joc pe o foaie de hârtie.

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Banii nu au fost niciodată o problemă. Pep ne-a spus clar: „Daţi-mi cu un euro mai puţin decât câştiga antrenorul anterior şi îmi ajunge. Guardiola vine după zece ani obositori la Manchester City. A fost operat la spate. Vrea să se odihnească, dar a fost o conversaţie foarte serioasă.

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Am analizat loturile, de la cei sub 17 ani în sus”, declara Paolo Maldini după negocierile cu Guardiola. Maldini și-a dat ulterior demisia de la federație după ce Roberto Martinez a fost pus selecționer. Maldini a rezistat doar 16 zile într-un post creat special pentru el, cu scopul clar de a aduce un selecționer cu nume pe banca „squadrei azzura”.

 

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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