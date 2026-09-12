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După ce a scris istorie cu Manchester City, Pep Guardiola (55 de ani) a făcut, cel puțin momentan, un pas în spate din antrenorat. Toți fanii săi sunt în așteptarea veștii despre următoarea destinație, care se așteaptă să fie o echipă națională, însă agentul său a făcut lumină în acest caz.

Pep Guardiola își ia un an sabatic! Ce a spus agentul celebrului antrenor

Pep Guardiola este unul dintre cei mai importanți antrenori de fotbal din istorie și a condus doar cele mai mari echipe ale lumii. După ce le-a pregătit pe Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, ibericul poate lua în calcul varianta de a deveni selecționer, întrucât nu a avut până acum această experiență.

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Deși au fost zvonuri că el ar putea prelua „Squadra Azzurra” sau naționala Olandei, acestea nu s-au concretizat, deși italienii scriu că spaniolul Recent, turcii relatează că Trabzonspor i-ar fi pus oferta pe masă, însă agentul său a ieșit în spațiul public și i-a dezvăluit intenția: „Pep nu va antrena nicio echipă sau națională în acest sezon”, a spus impresarul spaniolului, conform

Fostul antrenor de la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City s-ar putea retrage definitiv

Deși este greu de crezut, ținând cont de pasiunea sa pentru fotbal, Pep Guardiola ia în calcul chiar o retragere definitivă. Spaniolul vrea să petreacă mult mai mult timp cu persoanele dragi lui în următoarea perioadă, lucru pe care nu a reușit să-l facă prea des în ultimii 20 de ani.

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„Va fi greu să mă întorc. Acesta este sentimentul meu astăzi. Trebuie să retrăiesc multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea personală. Trebuie să mă regăsesc în lucruri diferite. Trebuie să mă așez și să mă detașez puțin. Acesta este unul dintre principalele mele obiective”, a explicat Pep.

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Fotbalul i-a luat marea iubire a lui Pep Guardiola

Recent, Cristina Serra, tocmai din cauza faptului că spaniolul nu putea acorda mai mult timp relației. Deși recunoaște că încă o iubește nebunește, fostul antrenor al lui Manchester City a pus fotbalul pe primul loc, însă această separare l-a făcut, cel mai probabil, să realizeze că mai are de trăit o viață și dincolo de tribunele stadionului.

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Aceeași pasiune uriașă pentru „sportul rege” l-a făcut în unele momente să folosească finalul trist al poveștii sale de dragoste pentru a-i motiva pe jucători în vestiar. În timpul seriei negative din urmă cu două sezoane, Guardiola a răbufnit în vestiar, iar videoclipul a fost făcut public recent într-un documentar.

„Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planeta asta. Este soția mea! Fosta mea soție. O iubesc incredibil de mult, dar am pierdut pasiunea. Din foarte multe motive, am pierdut pasiunea. O iubesc? Da, normal. Mă iubește? Da! Dar am pierdut pasiunea. De ce jucați fotbal? Pentru că sunteți plătiți sau pentru că aveți ceva în interior? Unde este pasiunea voastră? În viață, orice ați face, faceți-o cu pasiune. Nu vreau fotbaliști buni, vreau jucători cu pasiune!”, a răbufnit Guardiola în vestiar în timpul unui discurs de încurajare pentru elevii săi.