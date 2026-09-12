Sport

S-a încheiat „telenovela” Pep Guardiola! Agentul său a făcut anunțul despre viitoarea sa destinație

Pep Guardiola și-a luat o pauză de la antrenorat după despărțirea de Manchester City, iar fanii fotbalului așteaptă cu nerăbdare să afle următoarea sa destinație. Agentul său a făcut anunțul
Ciprian Păvăleanu
12.09.2026 | 16:42
Sa incheiat telenovela Pep Guardiola Agentul sau a facut anuntul despre viitoarea sa destinatie
ULTIMA ORĂ
Anunțul agentului lui Pep Guardiola despre revenirea spaniolului în fotbal. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

După ce a scris istorie cu Manchester City, Pep Guardiola (55 de ani) a făcut, cel puțin momentan, un pas în spate din antrenorat. Toți fanii săi sunt în așteptarea veștii despre următoarea destinație, care se așteaptă să fie o echipă națională, însă agentul său a făcut lumină în acest caz.

Pep Guardiola își ia un an sabatic! Ce a spus agentul celebrului antrenor

Pep Guardiola este unul dintre cei mai importanți antrenori de fotbal din istorie și a condus doar cele mai mari echipe ale lumii. După ce le-a pregătit pe Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City, ibericul poate lua în calcul varianta de a deveni selecționer, întrucât nu a avut până acum această experiență.

ADVERTISEMENT

Deși au fost zvonuri că el ar putea prelua „Squadra Azzurra” sau naționala Olandei, acestea nu s-au concretizat, deși italienii scriu că spaniolul ar fi fost la un singur pas de naționala Italiei. Recent, turcii relatează că Trabzonspor i-ar fi pus oferta pe masă, însă agentul său a ieșit în spațiul public și i-a dezvăluit intenția: „Pep nu va antrena nicio echipă sau națională în acest sezon”, a spus impresarul spaniolului, conform AS.com.

Fostul antrenor de la Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City s-ar putea retrage definitiv

Deși este greu de crezut, ținând cont de pasiunea sa pentru fotbal, Pep Guardiola ia în calcul chiar o retragere definitivă. Spaniolul vrea să petreacă mult mai mult timp cu persoanele dragi lui în următoarea perioadă, lucru pe care nu a reușit să-l facă prea des în ultimii 20 de ani.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

„Va fi greu să mă întorc. Acesta este sentimentul meu astăzi. Trebuie să retrăiesc multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea personală. Trebuie să mă regăsesc în lucruri diferite. Trebuie să mă așez și să mă detașez puțin. Acesta este unul dintre principalele mele obiective”, a explicat Pep.

ADVERTISEMENT
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2...
Digisport.ro
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2 secunde, fără să atingă plasa sau bara! ”Unic”

Fotbalul i-a luat marea iubire a lui Pep Guardiola

Recent, Pep Guardiola a divorțat de soția sa, Cristina Serra, tocmai din cauza faptului că spaniolul nu putea acorda mai mult timp relației. Deși recunoaște că încă o iubește nebunește, fostul antrenor al lui Manchester City a pus fotbalul pe primul loc, însă această separare l-a făcut, cel mai probabil, să realizeze că mai are de trăit o viață și dincolo de tribunele stadionului.

ADVERTISEMENT

Aceeași pasiune uriașă pentru „sportul rege” l-a făcut în unele momente să folosească finalul trist al poveștii sale de dragoste pentru a-i motiva pe jucători în vestiar. În timpul seriei negative din urmă cu două sezoane, Guardiola a răbufnit în vestiar, iar videoclipul a fost făcut public recent într-un documentar.

„Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planeta asta. Este soția mea! Fosta mea soție. O iubesc incredibil de mult, dar am pierdut pasiunea. Din foarte multe motive, am pierdut pasiunea. O iubesc? Da, normal. Mă iubește? Da! Dar am pierdut pasiunea. De ce jucați fotbal? Pentru că sunteți plătiți sau pentru că aveți ceva în interior? Unde este pasiunea voastră? În viață, orice ați face, faceți-o cu pasiune. Nu vreau fotbaliști buni, vreau jucători cu pasiune!”, a răbufnit Guardiola în vestiar în timpul unui discurs de încurajare pentru elevii săi.

ADVERTISEMENT
Cristi Coste dezvăluie discuția de la Berceni cu Marius Baciu, antrenorul FCSB: „De...
Fanatik
Cristi Coste dezvăluie discuția de la Berceni cu Marius Baciu, antrenorul FCSB: „De ce atâta răutate? Nu înțeleg”
Serie A, etapa 4 LIVE VIDEO. Genoa – Frosinone se joacă acum! Dezastru...
Fanatik
Serie A, etapa 4 LIVE VIDEO. Genoa – Frosinone se joacă acum! Dezastru pentru echipa lui Dan Şucu
Liga 2, live video etapa 7. Noi umilinţe pentru Steaua şi CS Dinamo!...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 7. Noi umilinţe pentru Steaua şi CS Dinamo! Poziții rușinoase în clasament pentru cei doi „granzi”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă...
iamsport.ro
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă punea să cânt în fața clasei ca să mă treacă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!