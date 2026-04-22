Pep Guardiola a intrat în conflict cu două legende ale fotbalului englez: „Pot spune ce prostii vor”

a reaprins lupta pentru titlu din , asta după ce a reușit să o învingă pe Arsenal, 2-1, iar acum este la doar 3 puncte de „Tunari”, având de asemenea un meci mai puțin disputat.

Pep Guardiola a ieșit la atac după victoria lui Manchester City cu Arsenal

Antrenorul celor de la Manchester City a văzut cele declarate de foști jucători importanți din Premier League, precum Wayne Rooney, cel care, alături de Danny Murphy, a criticat modul în care „cetățenii” au sărbătorit în urma victoriei obținută contra celor de la Arsenal în ultima rundă din Premier League. Ibericul e de părere că a fost o exagerare modul în care au fost criticați cei de la City pentru faptul că s-au bucurat de victoria contra rivalei.

„Oamenii pot spune orice prostii vor. Au sărbătorit pentru că știau că dacă nu câștigăm, speranțele titlului se sfârșeau. Au câştigat şi suntem încă aici. Cum ar fi putut să nu sărbătorească? Indiferent cât de mult respect ai pentru rivalul tău și fanii tăi, lasă pe toată lumea să sărbătorească așa cum vrea. Ar trebui să așteptăm până la sfârșitul sezonului pentru a sărbători? Vă rog.”, a spus Pep Guardiola citat de .

Ce a spus Wayne Rooney după victoria lui Manchester City cu Arsenal

Wayne Rooney, legenda celor de la Manchester United, rival al lui Manchester City, i-a criticat pe jucătorii lui Pep Guardiola pentru modul în care s-au bucurat după victoria cu Arsenal, asta în contextul în care mai sunt de jucat destule meciuri pentru formația de pe Etihad.

„Cred că au cam exagerat. Manchester City mai are de jucat 6 meciuri. E puțin prematur și asta s-ar putea întoarce împotriva lor. Dacă ești fan sau jucător al lui Arsenal, sărbătoarea lor probabil că ți s-a părut cam excesivă, de parcă ar fi câștigat deja campionatul”, a spus Wayne Rooney.

Programul lui Manchester City în acest final de sezon nu mai include vreun duel cu o echipă din top 6 (tradiționalul BIG 6), însă va fi, cu toate acestea, cu anumite provocări. Elevii lui Pep Guardiola au de jucat în deplasare la Burnley, Everton și Bournemouth, iar pe teren propriu cu Brentford, Crystal Palace și Aston Villa.