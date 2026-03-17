Pep Guardiola a repetat obsesiv o expresie după Manchester City – Real Madrid 1-2. Concluzia incredibilă a tehnicianului

Pep Guardiola a reacționat după ce Manchester City a fost eliminată în optimile UEFA Champions League de Real Madrid. „Los Blancos” s-au impus și în Anglia după succesul clar de pe Bernabeu.
Bogdan Mariș
18.03.2026 | 01:03
Pep Guardiola a repetat obsesiv o expresie dupa Manchester City Real Madrid 12 Concluzia incredibila a tehnicianului
Pep Guardiola a reacționat la finalul partidei Manchester City - Real Madrid 1-2. FOTO: Hepta
Manchester City a părăsit UEFA Champions League în faza optimilor, fiind învinsă cu 2-1 de Real Madrid pe Etihad Stadium. „Cetățenii” au încercat să revină după eșecul dur suferit pe Bernabeu, 0-3, însă totul s-a năruit în minutul 20, când Bernardo Silva a fost eliminat, iar Vinicius a punctat din penalty. Pep Guardiola a reacționat la finalul partiei.

Pep Guardiola, concluzie incredibilă după Manchester City – Real Madrid 1-2

Manchester City a avut un start pozitiv în disputa cu Real Madrid, însă cei care au deschis scorul au fost oaspeții. Aflat pe linia porții, Bernardo Silva a blocat cu mâna un șut al lui Vinicius, iar portughezul a fost eliminat și Real Madrid a primit un penalty. Vinicius a deschis scorul, iar misiunea „cetățenilor” devenea una aproape imposibilă. Erling Haaland a egalat înainte de pauză, însă ultimul cuvânt a aparținut tot oaspeților, deoarece Vinicius a realizat „dubla” în prelungiri.

La final, Pep Guardiola a repetat obsesiv faptul că echipa sa a fost „extraordinară”, în ciuda eșecului suferit contra lui Real Madrid. „E păcat că meciul nu s-a jucat 11 la 11, chiar dacă luam gol. Asta este. Arbitrul a fluierat, nu? Păi, atunci asta este. Suntem o echipă extraordinară. Extraordinară! Primele 15 minute de astăzi, de la Madrid.

Suntem o echipă extraordinară. Felicitări lui Real Madrid. Într-o carieră, sunt și rezultate bune, și rezultate proaste. Suntem eliminați din Champions League, dar această competiție este foarte grea. Mi-ar fi plăcut să avem meciul 11 la 11”, a afirmat tehnicianul catalan, conform Marca. Întrebat dacă are forța necesară pentru un nou sezon, în care ar putea să o întâlnească din nou pe Real Madrid, Pep Guardiola a oferit un răspuns clar: „Da, cu siguranță vom juca din nou”.

Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Digi24.ro
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz

Program infernal pentru Manchester City

Elevii lui Pep Guardiola trebuie să treacă rapid peste eliminarea din UEFA Champions League, deoarece programul din următoarea perioadă este unul absolut infernal pentru „cetățeni”. Duminică, 22 martie, de la ora 18:30, City o întâlnește pe Arsenal în finala Cupei Ligii Angliei, care se va disputa la Londra, pe Wembley.

Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru...
Digisport.ro
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Apoi, după pauza internațională, echipa lui Pep Guardiola va juca pe teren propriu contra lui Liverpool în sferturile Cupei Angliei, iar în campionat urmează o partidă pe Stamford Bridge contra lui Chelsea (12 aprilie) și un duel care ar putea fi decisiv pentru titlu, pe teren propriu contra lui Arsenal (19 aprilie). Momentan, City se află pe locul 2 în Premier League, la 9 puncte în urma „tunarilor”, care au însă un meci în plus.

Ce s-a întâmplat cu Haaland și Courtois la duelul dintre Manchester City și...
Fanatik
Ce s-a întâmplat cu Haaland și Courtois la duelul dintre Manchester City și Real Madrid. Deciziile celor doi antrenori
UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Real Madrid, PSG, Arsenal și Sporting...
Fanatik
UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Real Madrid, PSG, Arsenal și Sporting se califică în sferturi! Vinicius, replică pentru fanii lui Manchester City
Avertisment pentru suporterii români care se vor deplasa la Istanbul: „Sunt sfătuiți să...
Fanatik
Avertisment pentru suporterii români care se vor deplasa la Istanbul: „Sunt sfătuiți să evite”. Ce a transmis MAE înainte de barajul Turcia – România
Parteneri
George Pușcaș, șocat de ce a găsit la Dinamo: ”Nu mă așteptam la...
iamsport.ro
George Pușcaș, șocat de ce a găsit la Dinamo: ”Nu mă așteptam la asta!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!