Pep Guardiola a șocat la conferința de presă înainte de finala Cupei Ligii Angliei: „Un haos incredibil! Lumea se prăbușește”

Manchester City se pregătește pentru prima sa finală din acest sezon, cea din Cupa Ligii Angliei cu Arsenal. Prezent la conferința de presă, Pep Guardiola a făcut mai multe afirmații cu tentă politică.
Bogdan Mariș
21.03.2026 | 09:15
Pep Guardiola, 55 de ani, a făcut o declarație surprinzătoare înainte de finala Cupei Ligii Angliei. FOTO: Hepta
Jucătorii lui Manchester City trebuie să treacă rapid peste eliminarea din UEFA Champions League, deoarece duminică, de la ora 18:30, o vor întâlni pe Arsenal în finala Cupei Ligii Angliei, care se va disputa pe Wembley. Provocat de un jurnalist la conferința de presă cu privire la stilul de joc al „tunarilor”, Pep Guardiola, 55 de ani, a oferit un răspuns șocant.

Pep Guardiola, afirmații șocante înainte de finala Cupei Ligii Angliei

Întrebat de un jurnalist englez cu privire la metodele folosite de Arsenal, Pep Guardiola a refuzat să ofere un răspuns direct, însă a făcut mai multe afirmații surprinzătoare. „Când cineva face asta, există arbitri pentru a-i opri. Sau oameni din culise. Uitați-vă la ce se întâmplă în toată lumea. Suntem în mijlocul unui haos incredibil și nimeni nu ridică un deget.

Totul se întâmplă în culise. Lumea se va prăbuși și noi stăm aici și analizăm dacă o echipă sau alta folosește ‘metode întunecate’. Există lucruri mai importante decât asta”, a afirmat tehnicianul spaniol, conform Marca. Pep Guardiola a tras o concluzie surprinzătoare și după meciul pe care Manchester City l-a pierdut contra lui Real Madrid în UEFA Champions League.

Pep Guardiola, dezvăluiri despre relația cu Mikel Arteta

Mikel Arteta a lucrat timp de mai multe sezoane ca antrenor secund la Manchester City, făcând parte din staff-ul lui Pep Guardiola. Relația dintre cei doi este una diferită în acest moment însă, ținând cont de faptul că echipele pe care le pregătesc aceștia se află într-o luptă directă pentru trofee. „Nu am timp să merg la Londra și nici el nu are timp să vină la Manchester, sunt implicați în patru competiții…”, a spus tehnicianul lui Manchester City.

Pep Guardiola a vorbit apoi și despre calitățile celor de la Arsenal. „Controlează multe aspecte ale jocului după mulți ani în care nu au câștigat trofee, iar asta le oferă un avantaj. Sunt coezivi, se apără adânc, au o construcție bună, multe calități bune, multă fluiditate. Sunt o echipă excepțională. Va fi o provocare bună să vedem la ce nivel suntem”, a transmis acesta. După rezultatele înregistrate în etapa 30 din Premier League, Arsenal are un avantaj de 9 puncte în fața „cetățenilor”, care au însă un meci în minus.

