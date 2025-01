Pep Guardiola a ”tunat” înainte de Manchester City – Chelsea: ”Nu avem jucători…”

Pep Guardiola (54 de ani) a vorbit despre . Guardiola s-a arătat mulțumit de faptul că, în tabăra ”cetățenilor”, au ajuns: vârful egiptean Omar Marmoush (25 de ani), stoperul brazilian Vitor Reis (19 ani) și fundașul central Abdukodir Khusanov (20 de ani) din Uzbekistan.

Pep Guardiola, nemulțumit de situația lotului de la Manchester City

, pentru Pep Guardiola urmează două jocuri esențiale în actualul sezon. Manchester City o va întâlni pe Chelsea, pe Etihad, sâmbătă, 25 ianuarie, de la 19:30. Londonezii se află pe locul patru, cu 40 de puncte în Premier League. Au două ”lungimi” avans față de Manchester City (poziția a cincea).

După aceea, miercuri, pe 29 ianuarie, de la 22:00, City o va primi pe teren propriu pe Club Brugge. ”Cetățenii” sunt obligați să câștige pentru a nu părăsi Liga Campionilor încă din faza grupei unice.

Guardiola a anunțat că Marmoush, Reis și Khusanov vor face parte din lotul lui Manchester City încă de la partida contra londonezilor. Antrenorul iberic a subliniat din nou că echipa sa suferă din cauza accidentărilor. Acesta este motivul pentru care îi ia deja în calcul pe noii fotbaliști: ”Nu avem jucători…”.

Motivele aducerii lui Omar Marmoush

Pep Guardiola a explicat ulterior că l-a dorit pe Omar Marmoush atât pentru potențialul său, cât și pentru a întări lotul afectat al formației pe care o pregătește din iulie 2016.

”L-am vrut pentru potențialul său și pentru faptul că în ultimele sezoane nu am făcut multe transferuri datorită calității mari a echipei. Nu am făcut transferuri în vară și acum trebuie să le facem din cauza problemelor și accidentărilor pe care le-am avut”, a declarat Pep Guardiola, potrivit .

Pep Guardiola, o primă impresie bună despre jucătorii transferați de Manchester City

După aceea, tehnicianul spaniol a continuat să vorbească laudativ despre cele trei transferuri noi de la Manchester City: ”Am o primă impresie bună, deși nu ne-am antrenat prea mult. Cred că ne-am antrenat o singură dată cu ei. Marmoush a fost primul care s-a antrenat cu grupul.

Restul s-au antrenat puțin. Încă nu am fost cu toții împreună. Reis este tânăr și are o personalitate grozavă. Khusanov pare adaptat. Are experiența de a juca împotriva fotbaliștilor puternici și rapizi din liga franceză. El nu vorbește prea mult engleza și franceza mea nu este bună. Unul dintre lucrurile la care va trebui să lucrăm este comunicarea.

Primire pozitivă din partea ”cetățenilor”

Întrebat cum a reacționat vestiarul ”cetățenilor” cu privire la noile achiziții, Guardiola a subliniat că cei trei fotbaliști au fost primiți pozitiv, deoarece era necesară întărirea lotului.

”Jucătorii noi ne pot ajuta. Am avut ceva probleme. Cu Chelsea, de exemplu, avem un singur fundaș central. Ei bine, Khusanov poate juca acolo. Ne vor ajuta în programul aglomerat pe care îl avem cu energia lor, jucând bine și câștigând meciuri”, a conchis Pep Guardiola.