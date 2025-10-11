Pep Guardiola a uimit internetul! Lovitura care l-ar face invidios până și pe Tiger Woods. Video

În perioadele în care ia o pauză de la meseria de antrenor, pe care a practicat-o cu rezultate senzaționale în ultimele două decenii, Pep Guardiola se relaxează pe terenul de golf. Tehnicianul spaniol a uimit internetul cu o lovitură fantastică, pe care a reușit-o la un turneu unde a avut ca rivali alți foști sportivi.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola, lovitură senzațională pe terenul de golf

Pep Guardiola este un mare fan al golfului și participă anual la competiții. Prezent la Icons Series, eveniment rezervat foștilor mari sportivi din diverse ramuri, Pep Guardiola a reușit o lovitură incredibilă, care a devenit virală pe internet.

Congrats Pep Guardiola! 🙌🙌 The fastest manager to 250 Premier League wins and also the holder of the best slam dunk chip-in in history 👌 — Icons Series (@IconsSeries)

Printre fotbaliștii care au participat de-a lungul anilor la competițiile Icons Series se numără Harry Kane, Andriy Shevchenko, Ryan Giggs, Kenny Dalglish, Andy Cole sau Michael Carrick. La evenimente au luat parte şi staruri din alte sporturi, precum înotătorul Michael Phelps, boxerul Oscar de la Hoya sau fostul număr 1 mondial WTA Ashleigh Barty.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Pep Guardiola și Manchester City

Manchester City a obținut un succes înainte de pauza rezervată echipelor naționale, 1-0 pe terenul lui Brentford în Premier League. Momentan, gruparea antrenată de Pep Guardiola ocupă locul 5 în campionat, cu 13 puncte, la 3 lungimi distanță de liderul .

În UEFA Champions League, City a debutat cu un succes, 2-0 pe teren propriu contra lui Napoli, dar î . După pauza internațională, City va primi vizita celor de la Everton, echipă unde impresionează Jack Grealish, fotbalist împrumutat de „cetățeni”.

ADVERTISEMENT

După duelul contra „caramelelor”, trupa lui Pep Guardiola va disputa trei meciuri consecutive în deplasare: cu Villarreal în Champions League, cu Aston Villa și campionat și cu Swansea City în optimile Cupei Ligii Angliei. Așadar, City luptă din nou pe toate fronturile, după ce în stagiunea 2024-2025 a cucerit un singur trofeu: Supercupa Angliei.