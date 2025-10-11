Sport

Pep Guardiola a uimit internetul! Lovitura care l-ar face invidios până și pe Tiger Woods. Video

Dincolo de pasiunea sa enormă pentru fotbal, Pep Guardiola este un mare fan al golfului, iar antrenorul lui Manchester City a reușit o lovitură incredibilă la un turneu unde a participat alături de alți foști fotbalști.
Bogdan Mariș
11.10.2025 | 14:45
Pep Guardiola a uimit internetul Lovitura care lar face invidios pana si pe Tiger Woods Video
ULTIMA ORĂ
Pep Guardiola a reușit o lovitură incredibilă pe terenul de golf. FOTO: colaj Fanatik

În perioadele în care ia o pauză de la meseria de antrenor, pe care a practicat-o cu rezultate senzaționale în ultimele două decenii, Pep Guardiola se relaxează pe terenul de golf. Tehnicianul spaniol a uimit internetul cu o lovitură fantastică, pe care a reușit-o la un turneu unde a avut ca rivali alți foști sportivi.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola, lovitură senzațională pe terenul de golf

Pep Guardiola este un mare fan al golfului și participă anual la competiții. Prezent la Icons Series, eveniment rezervat foștilor mari sportivi din diverse ramuri, Pep Guardiola a reușit o lovitură incredibilă, care a devenit virală pe internet.

Printre fotbaliștii care au participat de-a lungul anilor la competițiile Icons Series se numără Harry Kane, Andriy Shevchenko, Ryan Giggs, Kenny Dalglish, Andy Cole sau Michael Carrick. La evenimente au luat parte şi staruri din alte sporturi, precum înotătorul Michael Phelps, boxerul Oscar de la Hoya sau fostul număr 1 mondial WTA Ashleigh Barty.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Pep Guardiola și Manchester City

Manchester City a obținut un succes înainte de pauza rezervată echipelor naționale, 1-0 pe terenul lui Brentford în Premier League. Momentan, gruparea antrenată de Pep Guardiola ocupă locul 5 în campionat, cu 13 puncte, la 3 lungimi distanță de liderul Arsenal, formație pregătită de fostul colaborator al catalanului, Mikel Arteta.

În UEFA Champions League, City a debutat cu un succes, 2-0 pe teren propriu contra lui Napoli, dar în a doua rundă a fazei ligii a înregistrat o remiză dezamăgitoare, 2-2 în deplasare cu Monaco. După pauza internațională, City va primi vizita celor de la Everton, echipă unde impresionează Jack Grealish, fotbalist împrumutat de „cetățeni”.

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

După duelul contra „caramelelor”, trupa lui Pep Guardiola va disputa trei meciuri consecutive în deplasare: cu Villarreal în Champions League, cu Aston Villa și campionat și cu Swansea City în optimile Cupei Ligii Angliei. Așadar, City luptă din nou pe toate fronturile, după ce în stagiunea 2024-2025 a cucerit un singur trofeu: Supercupa Angliei.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Unde a fost surprins Dele Alli după ce s-a scris că vine la...
Fanatik
Unde a fost surprins Dele Alli după ce s-a scris că vine la Rapid. Locul exotic în care a mers să se antreneze fostul star al naționalei Angliei. Foto
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața...
Fanatik
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute...
Fanatik
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scenariu șocant! În urmă cu 6 luni era 'zdrobit' la București, iar acum...
iamsport.ro
Scenariu șocant! În urmă cu 6 luni era 'zdrobit' la București, iar acum l-a eliminat pe Djokovic și joacă finala la Shanghai
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!