Pep Guardiola a uimit internetul! Lovitura care l-ar face invidios până și pe Tiger Woods. Video

În perioadele în care ia o pauză de la meseria de antrenor, pe care a practicat-o cu rezultate senzaționale în ultimele două decenii, Pep Guardiola se relaxează pe terenul de golf. Tehnicianul spaniol a uimit internetul cu o lovitură fantastică, pe care a reușit-o la un turneu unde a avut ca rivali alți foști sportivi.
Pep Guardiola este un mare fan al golfului și participă anual la competiții. Prezent la Icons Series, eveniment rezervat foștilor mari sportivi din diverse ramuri, Pep Guardiola a reușit o lovitură incredibilă, care a devenit virală pe internet.
Printre fotbaliștii care au participat de-a lungul anilor la competițiile Icons Series se numără Harry Kane, Andriy Shevchenko, Ryan Giggs, Kenny Dalglish, Andy Cole sau Michael Carrick. La evenimente au luat parte şi staruri din alte sporturi, precum înotătorul Michael Phelps, boxerul Oscar de la Hoya sau fostul număr 1 mondial WTA Ashleigh Barty.
Manchester City a obținut un succes înainte de pauza rezervată echipelor naționale, 1-0 pe terenul lui Brentford în Premier League. Momentan, gruparea antrenată de Pep Guardiola ocupă locul 5 în campionat, cu 13 puncte, la 3 lungimi distanță de liderul Arsenal, formație pregătită de fostul colaborator al catalanului, Mikel Arteta.
În UEFA Champions League, City a debutat cu un succes, 2-0 pe teren propriu contra lui Napoli, dar în a doua rundă a fazei ligii a înregistrat o remiză dezamăgitoare, 2-2 în deplasare cu Monaco. După pauza internațională, City va primi vizita celor de la Everton, echipă unde impresionează Jack Grealish, fotbalist împrumutat de „cetățeni”.
După duelul contra „caramelelor”, trupa lui Pep Guardiola va disputa trei meciuri consecutive în deplasare: cu Villarreal în Champions League, cu Aston Villa și campionat și cu Swansea City în optimile Cupei Ligii Angliei. Așadar, City luptă din nou pe toate fronturile, după ce în stagiunea 2024-2025 a cucerit un singur trofeu: Supercupa Angliei.