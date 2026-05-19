Pep Guardiola a vorbit despre viitorul său după ce Manchester City a pierdut titlul în dauna lui Arsenal: „Sunt cel mai fericit om din lume”

Pep Guardiola a oferit o primă reacție după remiza dintre Bournemouth și Manchester City, rezultat care a confirmat faptul că Arsenal este noua campioană a Angliei. Ce a declarat tehnicianul catalan despre viitorul său.
Bogdan Mariș
20.05.2026 | 00:38
Pep Guardiola, reacție după titlul cucerit de Arsenal și posibila plecare de la Manchester City Foto: Hepta
Arsenal este noua campioană a Angliei după ce Manchester City a obținut doar o remiză, 1-1, în duelul cu Bournemouth. „Cetățenii” aveau nevoie de un succes pentru a rămâne în lupta pentru titlu, însă nu au reușit să se impună. Astfel, ultimul sezon al lui Pep Guardiola (55 de ani) pe banca echipei nu se încheie cu un nou titlu. Tehnicianul catalan a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Pep Guardiola după ce Manchester City a pierdut titlul

Condusă cu 1-0 după reușita lui Eli Junior Kroupi din prima repriză, Manchester City a egalat în prelungiri prin Erling Haaland, însă nu a fost de ajuns, iar rezultatul final, 1-1, a confirmat faptul că Arsenal este noua campioană a Angliei. La final, Pep Guardiola l-a felicitat pe fostul său colaborator, Mikel Arteta, pentru titlul cucerit.

„A fost un meci dificil, știam că va fi. Au avut 10 zile pentru a se pregăti și au multă energie. Am luptat și am reușit să marcăm spre final, dar a fost prea târziu. Puteam să jucăm miercuri sau joi, dar programul e cum e. Jucătorii au dat totul în întreg sezonul în circumstanțe dificile.

Am fost foarte aproape. Din partea tuturor celor de la Manchester City, felicitări lui Mikel și celor din staff, jucătorilor și fanilor pentru câștigarea titlului în Premier League. Îl merită”, a spus antrenorul lui City, conform The Guardian, după remiza dintre „cetățeni” și Bournemouth, meci la finalul căruia Arsenal a devenit noua campioană.

Pep Guardiola a vorbit despre viitorul său după Bournemouth – Manchester City 1-1

Presa din Anglia a anunțat că sezonul actual ar urma să fie ultimul al lui Pep Guardiola la Manchester City, însă experimentatul tehnician a refuzat să confirme acest aspect după meciul cu Bournemouth. „Mai am un an de contract. Voi vorbi cu președintele la finalul sezonului. Nu vă voi spune aici – trebuie să vorbesc cu președintele, cu jucătorii și cu staff-ul. Sunt cel mai fericit om din lume la acest club extraordinar”, a spus antrenorul „cetățenilor”.

În cei 10 ani petrecuți de Pep Guardiola pe banca echipei, Manchester City a avut un parcurs fabulos, reușind să cucerească nu mai puțin de 20 de trofee: UEFA Champions League (2023), de 6 ori titlul în Premier League, de ori 3 Cupa Angliei, de 5 ori Cupa Ligii Angliei, de 3 ori Supercupa Angliei, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al Cluburilor.

