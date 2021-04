Pep Guardiola, analiză critică după PSG – Manchester City 1-2: ”Jucătorii nu au avut personalitate”

Managerul Pep Guardiola a făcut o analiză critică după meciul PSG – Manchester City 1-2, din prima manșă a semifinalelor Champions League, și și-a criticat jucătorii pentru prestația din prima repriză.

În ciuda victoriei uriașe, ”cetățenii” au făcut o primă parte modestă în care francezii au dominat jocul și doar cu mult noroc englezii au intrat la pauză cu doar un gol dezavantaj.

Returul de săptămâna viitoare, de pe Etihad Stadium, se anunță unul de foc, deoarece este cunoscut faptul că PSG evoluează mult mai bine în deplasare.

La finalul meciului PSG – Manchester City 1-2, Pep Guardiola a făcut o amplă analiză

După încheierea partidei PSG – Manchester City 1-2, managerul spaniol Pep Guardiola a afăcut o analiză la sânge a jocului și consideră că dacă jucătorii săi vor mai evolua așa cum au făcut-o în prima repriză de la Paris, adversarii au șanse să întoarcă rezultatul.

”Am început bine, dar am fost timizi. Nu ne-am putut exprima. Toți jucătorii au evoluat la siguranță și nu au avut personalitate. Dar ultimele 10-15 minute din prima repriză au fost bune. Am fost mai agresivi fără minge. A doua repriză am recuperat mingea mai repede, am avut posesie și am reușit să marcăm”, a declarat Guardiola, conform BBC.

”Puteam să înscriem mai mult. Am făcut partea grea, dar dacă vom fi din nou timizi, PSG are calitatea de a întoarce rezultatul. Dacă evoluăm cum am făcut-o în a doua repriză și ca în meciul cu Aston Villa, poate că avem șansa de a merge în finală”, a continuat spaniolul.

Guardiola încă se teme de forța ofensivă a PSG-ului

”Trebuie să fii agresiv împotriva acestor vedete, nu ai de ales, altfel este prea greu. În a doua repriză, fiind mai agresivi, am găsit soluţii. Jucătorii au fost calmi după victorie, fără emoţii inutile, orice se poate întâmpla în manşa a doua. Ne vom confrunta cu Crystal Palace în campionat înainte de a juca din nou cu PSG.

Sperăm că ne putem face jocul în retur. Ştiu că nu este uşor, jucăm împotriva unei echipe care a marcat patru goluri la Barcelona, ​​trei la Munchen. Au jucători de calitate. Când începi acest gen de meci, îţi iei repere, eşti atent, ai presiunea finalei. Dar trebuie să o accepţi. Dacă pierdem, pierdem. Dar trebuie să ne facem jocul.

Felicit modul în care echipa s-a adaptat. Nu este niciodată uşor să revii aşa când nu joci bine. PSG poate schimba, strategia, jucătorii. Odată ce se apropie de suprafaţa noastră, simţim că pot fi foarte buni.

Dar jucătorii mei ştiu ce să facă. Ar fi un vis pentru club să ajungă la finală. Dar întrebarea este dacă vom putea face ceea ce am făcut 65 de minute. Dacă jucăm cu mentalitatea noastră, nu vom avea nicio problemă”, a mai spus Guardiola.