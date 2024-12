Manchester City a întrerupt seria de meciuri fără succes din competițiile oficiale și . Însă, victoria nu-l liniștește pe deplin pe tehnicianul spaniol, care a recunoscut după confruntare un aspect greu de digerat pentru suporterii “cetățenilor”.

Pep Guardiola, anunț dezastruos pentru fanii lui Manchester City! „Avem nevoie de ajutor!”

Elevii lui Pep Guardiola au obținut o victorie de moral pe terenul celor de la Leicester City, cu scorul de 2-0. Astfel, cetățenii pun capăt unei perioade de criză, din care păreau să nu mai poată ieși, ajungând în prag de disperare.

Cu toate că succesul obținut în compania jucătorilor pregătiți de Ruud Van Nisterlooy a mai liniștit apele pe Etihad Stadium, suporterii campioanei vor avea cu greu de acceptat situația pe care chiar Guardiola a lămurit-o în direct.

“Suntem departe de a câștiga Premier League. Acceptăm că deja nu mai e nicio șansă în privința asta, dar avem alte lucruri pentru care ne luptăm: Cupa Angliei, top 4… și câștigând jocuri ne ajută.

Doar ușurare, ăsta este cuvântul care exprimă tot ceea ce simțim noi acum. Am realizat lucruri incredibile, iar acum ne chinuim să câștigăm jocuri, de aceea în acest moment este vorba doar despre ușurare”, a mărturisit Pep Guardiola, conform .

Manchester City se clasează pe locul 5 în Premier League după cele 3 puncte adjudecate în fața lui Leicester, la o diferență considerabilă de 14 puncte în urma primului loc ocupat de Liverpool.

Guardiola rămâne ferm în privința transferurilor: “Avem nevoie de ajutor”

Infirmeria se tot umple de la un meci la altul și la Manchester City, astfel că ibericul Pep Guardiola transmite încă o dată un mesaj alarmant conducerii de pe Etihad,

Tehnicianul catalan este de părere că forma slabă arătată de cetățeni în ultimele luni se datorează accidentărilor tot mai dese care apar în rândul superstarurilor sale și implicit al programului încărcat.

“În unele poziții e clar că avem nevoie de ajutor. Când eram cu toții împreună eram echipa care eram, dar cu jucătorii importanți absenți pentru săptămâni și luni întregi este tare complicat.

Am crezut că fundașii centrali vor fi apți întregul sezon, dar ne-am chinuit. Piața nu este ușoară, este scumpă și de aceea vom vedea ce va putea face clubul”, a mai spus Guardiola, la emisiunea celor de la BBC, “Match of the Day”.

Cu Rodri care va lipsi tot sezonul din cauza accidentării suferite la ligamentele încrucișate ale genunchiului, City a mai avut și alți indisponibili în partida cu Leicester, printre aceștia numărându-se Ruben Dias, John Stones, Ederson și Matheus Nunes.