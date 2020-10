Guardiola com o carro mais simples da turma. Elenco do Manchester City chegando de carro ao estádio para enfrentar o Arsenal.

Pep dirigindo um pequeno Nissan elétrico marcado por uma batida do lado. pic.twitter.com/2CwtsZeWjn

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) October 17, 2020