Sport

Pep Guardiola, atac la prietenul Mikel Arteta: „Dacă va câștiga titlul, nu va fi datorită faptului că a muncit mult

Arsenal - Manchester City este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din Premier League. Pep Guardiola l-a atacat pe prietenul Mikel Arteta înainte de acest derby.
Iulian Stoica
21.09.2025 | 11:48
Pep Guardiola atac la prietenul Mikel Arteta Daca va castiga titlul nu va fi datorita faptului ca a muncit mult
ULTIMA ORĂ
Pep Guardiola, atac la adresa lui Mikel Arteta înainte de Arsenal - Manchester City. Sursă foto: hepta

Premier League a ajuns la etapa cu numărul 5, iar partida dintre Arsenal și Manchester City este extrem de așteptată. După victoria din UEFA Champions League cu Napoli, Pep Guardiola a ținut să îl atace pe antrenorul londonezilor.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola, atac la prietenul Mikel Arteta înainte Arsenal – Manchester City

Înainte de duelul direct dintre Arsenal și Manchester City, Pep Guardiola a ținut să puncteze faptul că, în cazul în care Arsenal va cuceri Premier League, acest lucru se va întâmpla doar datorită banilor cheltuiți pe transferuri, ci nu pe munca lui Mikel Arteta. Același lucru se aplică și în cazul în care Arne Slot va deveni din nou campion cu Liverpool.

Nemulțumirea lui Pep Guardiola vine de la faptul că Manchester City a fost arătată mereu cu degetul în momentul în care era pe val în Premier League, iar toată lumea spunea că banii cheltuiți l-au făcut pe antrenorul spaniol campion, ci nu modul în care pregătește partidele.

ADVERTISEMENT

„Vreau să-i spun prietenului meu, Mikel Arteta, că dacă va câștiga titlul în Premier League… ei bine, va fi doar datorită cheltuielilor, nu pentru că a muncit mult!”

„Dacă Arne Slot câștigă din nou titlul, va fi pentru că a cheltuit mulți bani anul acesta”

La fel ca Liverpool! Dacă Arne Slot câștigă din nou titlul, va fi pentru că a cheltuit mulți bani anul acesta, nu-i așa? Pentru că nu doar Manchester City a făcut asta, nu? Toți fac la fel…”

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

De mulți ani, fiecare club face ce vrea! Știu că felul în care am fost tratați noi este complet diferit, dar dacă ceilalți cheltuie, o fac pentru că vor”, a declarat Pep Guardiola după victoria cu Napoli din UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digisport.ro
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă

Declarațiile antrenorului spaniol au fost făcute publice chiar de Fabrizio Romano. Viața jurnalistului italian poate fi descoperită în cea mai nouă ediție a revistei FANATIK.

Profeția lui Gigi Becali despre FCSB, de acum 4 luni, e șocantă: „Primele...
Fanatik
Profeția lui Gigi Becali despre FCSB, de acum 4 luni, e șocantă: „Primele 10 meciuri nu ne prezentăm. Ne apucăm de fotbal în octombrie”. Cum a comentat Sorin Cârțu
Rezultate Liga 2, etapa 7. ASA Târgu Mureș o întâlnește acum pe Ceahlăul....
Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 7. ASA Târgu Mureș o întâlnește acum pe Ceahlăul. S-a înscris primul gol al meciului
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în...
Fanatik
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini,...
iamsport.ro
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini, să ne explice cum a murit Dumitru Tinu! Era ok dacă vorbea în casă cu soția, nu public'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!