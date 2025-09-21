Pep Guardiola, atac la prietenul Mikel Arteta: „Dacă va câștiga titlul, nu va fi datorită faptului că a muncit mult

Premier League a ajuns la etapa cu numărul 5, iar partida dintre Arsenal și Manchester City este extrem de așteptată. După victoria din UEFA Champions League cu Napoli, Pep Guardiola a ținut să îl atace pe antrenorul londonezilor.

Pep Guardiola, atac la prietenul Mikel Arteta înainte Arsenal – Manchester City

Înainte de duelul direct dintre Arsenal și Manchester City, Pep Guardiola a ținut să puncteze faptul că, în cazul în care Arsenal va cuceri Premier League, acest lucru se va întâmpla doar datorită banilor cheltuiți pe transferuri, ci nu pe munca lui Mikel Arteta. Același lucru se aplică și în cazul în care Arne Slot va deveni din nou campion cu Liverpool.

Nemulțumirea lui Pep Guardiola vine de la faptul că Manchester City a fost arătată mereu cu degetul în momentul în care era pe val în Premier League, iar toată lumea spunea că banii cheltuiți l-au făcut pe antrenorul spaniol campion, ci nu modul în care pregătește partidele.

„Vreau să-i spun prietenului meu, Mikel Arteta, că dacă va câștiga titlul în Premier League… ei bine, va fi doar datorită cheltuielilor, nu pentru că a muncit mult!”

„Dacă Arne Slot câștigă din nou titlul, va fi pentru că a cheltuit mulți bani anul acesta”

La fel ca Liverpool! Dacă Arne Slot câștigă din nou titlul, va fi pentru că a cheltuit mulți bani anul acesta, nu-i așa? Pentru că nu doar Manchester City a făcut asta, nu? Toți fac la fel…”

De mulți ani, fiecare club face ce vrea! Știu că felul în care am fost tratați noi este complet diferit, dar dacă ceilalți cheltuie, o fac pentru că vor”, a declarat .

