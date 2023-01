Pep Guardiola atacă arbitrajul după Manchester United – Manchester City 2-1: “Ştiam unde jucăm!” Şi-a luat gândul de la titlu? “Nu-mi pasă de Premier League”

Manchester United a învins-o pe Manchester City, scor 2-1, însă golul egalizator al “diavolilor” a venit în urma unei faze controversate. Bruno Fernandes a înscris, după ce Marcus Rashford, aflat în ofasid, a urmărit mingea, dar fără s-o atingă. La finalul meciului din , Pep Guardiola a comentat faza din minutul 78.

Ce a spus Pep Guardiola despre golul controversat din Manchester United – Manchester City 2-1

Pep Guardiola a susţinut că golul lui Bruno Fernandes trebuia să fie anulat, după ce Marcus Rashford i-a indus în eroare pe Ederson şi pe fundaşii lui Manchester City. În plus, antrenorul “cetăţenilor” a dat vina şi pe presiunea pusă de publicul de pe “Old Trafford” pe brigada de arbitraj.

“Marcus Rashford a fost în ofsaid, Bruno Fernandes nu. Rashford i-a distras pe portar şi pe fundaşii centrali. Asta e. Ştiam unde jucăm. Este dificil pentru orice arbitru pe acest stadion”, a spus Pep Guardiola.

Pep Guardiola dă senzaţia că se dă bătut în lupta pentru titlu

În timpul interviului de la finalul meciului, Pep Guardiola a dat senzaţia că nu mai este interesat de lupta pentru titlul de campioană a Angliei, chiar dacă Manchester City ocupă locul 2 şi este la 5 puncte în spatele lui Arsenal, care duminică o va întâlni pe Tottenham.

“Nu-mi pasă de Premier League şi de Cupa Ligii. Nu avem cum să câştigăm. Am câştigat de atâtea ori, aşa că nu este o problemă”, a mai explicat antrenorul lui Manchester City.

Înfrângerea cu Manchester United vine la trei zile de la eliminarea lui Manchester City în sferturile de finală din Cupa Ligii. “Cetăţenii” au fost învinşi de Southampton, scor 0-2, şi au ratat primul trofeu al sezonului.

“Am terminat peste ei cinci sau şase ani consecutivi”

Chiar dacă a părăsit “Old Trafford” învins, i-a înţepat pe rivalii de la Manchester United. Antrenorul campioanei Angliei le-a readus aminte “diavolilor” că au trecut mulţi ani de când favoriţii lor ocupă un loc inferior formaţiei de pe “Etihad”.

“Nu s-a întâmplat nimic. Ştiu cum să mă comport. Am terminat peste ei cinci sau şase ani consecutivi. O felicit pe United. A fost un meci fantastic. Trebuie să fim mai stabili după ce primim gol.

Nu am niciun regret. Sunt mândru de felul cum am venit aici şi am jucat. Ne-au pedepsit pe tranziţie. În atac au existat câteva nesincronizări”, a încheiat Pep Guardiola.