Pep Guardiola, ce lovitură! Ar fi înțelegerea anului în fotbalul internațional. Ce superputere îl vrea cu orice preț pe bancă

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Paulo Maldini (58 de ani) a fost numit noul director tehnic al Squadrei Azzurra, după ce Italia a ratat o nouă participare la un Campionat Mondial. Legendarul fost fotbalist italian are deja câteva nume în cap pentru banca tehnică, după ce Italia s-a despărțit de Gennaro Gattuso, iar Pep Guardiola pare să fie favoritul său.

Pep Guardiola, favoritul lui Paulo Maldini pentru naționala Italiei

Pentru naționala de fotbal a Italiei, faptul că ultimul Campionat Mondial la care a participat este cel din 2014 devine un semnal de alarmă. Astfel, Squadra Azzurra ia măsuri drastice și nu mai permite repetarea acestei contraperformanțe. Dacă Italia ar rata și următorul Campionat Mondial, care se va ține în Spania, Portugalia și Maroc, atunci naționala din Peninsulă ar ajunge la două decenii fără a fi prezentă pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial, lucru care este de neconceput pentru o cvadruplă campioană mondială.

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După ce Paulo Maldini a fost numit noul director tehnic, acesta și-a făcut planul pentru următorul antrenor. Potrivit , Antonio Conte, Roberto Mancini și Pep Guardiola sunt principalele variante pentru Squadra Azzurra, însă preferatul lui Paulo Maldini este

Este foarte cunoscută intenția antrenorului iberic de a conduce și o echipă națională, după ce a avut pe mână trei dintre cele mai puternice echipe de club ale lumii: FC Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City. Maldini îl consideră pe Pep Guardiola „varianta de vis” pentru naționala Italiei.

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Echipele din Serie A îl cer pe Antonio Conte

Antrenorul pe care echipele de club din Serie A l-ar alege fără să stea pe gânduri este Antonio Conte, însă acestea nu au nicio putere în această decizie, ci pot doar să-și expună opinia.

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Aceasta nu ar fi prima experiență a lui Antonio Conte pe banca Italiei, iar nivelul salarial ar rămâne același ca la ultimul său mandat. Dacă Paulo Maldini l-ar alege în cele din urmă pe celebrul antrenor italian, atunci Federația Italiană de Fotbal va trebui să plătească un salariu de 4 milioane de euro pe sezon, pentru un contract valabil pe 4 ani, cu obiectiv final calificarea la Campionatul Mondial.

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