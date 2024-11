Pep Guardiola, cea mai neagră serie de când s-a apucat de antrenorat. Ironii după ce Manchester City a înregistrat și ea o bornă negativă: „Mâine vei fi demis”

pentru prima dată de când a fost instalat în funcția de manager al lui City. Campioana Angliei a luat bătaie și de la Brighton, scor 1-2, și a ajuns la patru înfrângeri consecutive.

Pep Guardiola, cea mai proastă perioadă din carieră

Pep Guardiola practică din 2007 meseria de antrenor și până la înfrângerea lui City cu Brighton, scor 1-2, nu pierduse niciodată patru meciuri la rând! Înaintea eșecului cu „pescărușii”, managerul lui Manchester a fost învins de Tottenham (1-2, optimile Cupei Ligii), Bournemouth (1-2, Premier League) și

ADVERTISEMENT

Și pentru gruparea de pe Etihad eșecul contra lui Brighton a reprezentat atingerea unei borne negative. A fost pentru prima dată în ultimii 18 ani când Manchester City pierde patru meciuri la rând. Nu s-a mai întâmplat din august 2006, când pe banca tehnică stătea Stuart Pearce.

Manchester City a pierdut în deplasarea de la Brighton în ciuda faptului că Erlin Haaland a deschis scorul în minutul 23. Trupa lui Fabian Hurzeler a întors scorul în repriza a doua prin golurile marcate de Pedro (78) și O’Riley (83). După 11 etape, campioana Angliei e pe locul 2 și are 23 de puncte, obținute din 7 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri.

ADVERTISEMENT

„Este un moment dificil”

Manchester City nu o duce prea bine nici în Liga Campionilor, acolo unde, după patru etape, este pe locul 10 și are doar patru puncte. La finalul înfrângerii cu Sporting, managerul „cetățenilor” vorbit despre momentul dificil prin care trece echipa sa și spera să nu bifeze și al patrulea eșec la rând.

„Nu am multe de spus după un meci în care am pierdut cu 4-1. Felicitări lui Sporting Lisabona pentru joc. Creăm și cedăm atunci când adversarii nu fac mare lucru. Prima repriză a fost foarte bună, am marcat un gol, dar fiecare pasă, lucrurile simple pe care le-am greșit uneori ne-au costat.

ADVERTISEMENT

Se poate întâmpla. După a treia înfrângere trebuie să o evităm pe a patra. Din punct de vedere emoțional nu am fost suficient de stabili și în această competiție trebuie să fii stabil. La 2-1 se pot întâmpla multe lucruri. Trebuie să fim mai stabili din punct de vedere emoțional.

(n.r.- dacă schimbările în defensivă au fost o problemă?) Poate au fost. Nu știu. Când joci o mulțime de meciuri, nu poți păstra aceeași linie de patru fundași mereu. Acum este un moment dificil din punctul de vedere al rezultatelor, dar vreau să fiu aici. Vreau să lupt și să nu renunț, îmi place această provocare ca manager pe care o am în față. Cine vrea să fie alături de noi va fi acolo.

ADVERTISEMENT

Este fotbal. Poate că ceea ce am trăit în trecut este excepția. Uneori poți pierde. Am fost în situația în care ne-au pedepsit pentru puținele greșeli pe care le-am făcut și ne-am luptat pentru ocaziile pe care le-am avut. Prima repriză a fost aproape suficientă pentru a câștiga meciul și apoi am pierdut cu 4-1”, spunea Guardiola, după Sporting – City 4-1.

Pep Guardiola este managerul lui Manchester City începând cu sezonul 2016-2017. De când i-a preluat pe „cetățeni”, antrenorul în vârstă de 53 de ani a cucerit 6 titluri, două Cupe, 4 trofee Cupa Ligii, 3 SuperCupe, 1 trofeu UEFA Champions League, o Supercupă a Europei și 1 Campionat Mondial al cluburilor.

Managerul lui Manchester City, ironizat de fanii lui Brighton

Considerat unul dintre cei mai buni antrenori din lume, Pep Guardiola a ajuns subiect de ironii pentru fanii lui Brighton. „Mâine dimineață vei fi dat afară”, i-au strigat „pescărușii” catalanului după ce O’Riley a marcat pentru 2-1.