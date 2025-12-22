Sport

Pep Guardiola, control „la sânge” de Crăciun la Manchester City. Avertisment pentru vedetele „cetățenilor”: „Cine vine gras rămâne acasă”

Premier League nu se oprește în perioada sărbătorilor, iar Pep Guardiola pregătește un control „la sânge” pentru jucătorii săi. Ibericul și-a cântărit toți jucătorii înaintea Crăciunului
Ciprian Păvăleanu
22.12.2025 | 20:49
Pep Guardiola control la sange de Craciun la Manchester City Avertisment pentru vedetele cetatenilor Cine vine gras ramane acasa
Pep Guardiola face verificări la sânge de Crăciun la Manchester City. Foto: Hepta.ro
Pep Guardiola și-a demonstrat încă o dată profesionalismul înainte de perioada sărbătorilor. Antrenorul lui Manchester City pregătește un control aspru la echipă în ceea ce privește kilogramele cu care fotbaliștii se întorc la antrenament după 25 decembrie.

Pep Guardiola, gest incredibil înainte de Crăciun. Ce decizie a luat antrenorul lui Manchester City

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar Pep Guardiola și-a luat toate măsurile pentru ca fotbaliștii săi să fie în cea mai bună formă pentru următoarea etapă, când vor întâlni Nottingham Forest, echipă ce se află în acest moment în subsolul clasamentului.

Cu toate că în acest an nu se va juca decât un meci de Boxing Day, fotbalul englez nu are pauză de sărbători, iar pe 27 și 28 decembrie se va desfășura următoarea etapă, care va fi deschisă de Manchester United – Newcastle, unicul meci de pe 26 decembrie.

Știind că unii jucători ar putea exagera cu ocazia Crăciunului, Pep Guardiola a decis să-i cântărească pe toți înaintea sărbătorilor, urmând să repete procesul înainte de meciul cu Forest. Antrenorul iberic a anunțat clar că cine va avea kilograme în plus, nu va fi în lot pentru această partidă:

„Ieri, fiecare jucător avea o anumită greutate, iar după 25 decembrie o să-i controlez cu câte kilograme în plus se întorc, dacă se întorc grași. Nu vreau să-i sperii, dar asta voi face. Pot mânca, dar o să-i controlez. Trebuie să fac o selecție pentru meciul de pe 27 cu Nottingham Forest. Imaginează-ți că un jucător este perfect, iar după câteva zile vine cu trei kilograme în plus. Va rămâne acasă, în Manchester, și nu va face deplasarea, vă asigur”, a spus Pep Guardiola în cadrul unei conferințe de presă.

Manchester City este pe urmele lui Arsenal

În urmă cu doar câteva etape, Arsenal părea că nu poate fi oprită de nimeni și nimic în această stagiune de Premier League și că este gata să pună mâna pe trofeu după o pauză de aproape două decenii și jumătate. În acest moment, „cetățenii” au venit la doar două puncte în spatele „tunarilor”, deși au făcut mai mulți pași greșiți în acest campionat.

Aston Villa, condusă de Unai Emery, a ajuns după succesul cu Manchester United la 10 victorii consecutive și sunt la doar trei puncte de prima poziție, deși debutaseră dezastruos în Premier League, fără să marcheze niciun gol în primele patru etape. Pentru un moment, lupta pentru titlul de campioană în 2025/2026 pare că se va da în trei, Liverpool și Chelsea, care ocupă locurile 4 și 5, fiind la o diferență de 7 puncte de locul al treilea.

