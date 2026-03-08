Sport

Pep Guardiola, criză de nervi fără precedent! A sărit la arbitru și va fi suspendat: „Îmi e greu să înțeleg”. Video

Pep Guardiola a avut o reacție nervoasă în meciul dintre Manchester City și Newcastle. Antrenorul „cetățenilor” a sărit la arbitru după o fază controversată
Alex Bodnariu
08.03.2026 | 13:18
Manchester City a învins-o, sâmbătă seara, pe Newcastle și s-a calificat în sferturile de finală ale FA Cup. Chiar și așa, Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, și-a ieșit din minți. Spaniolul a sărit la al patrulea oficial, protestând vehement, și a primit o nouă suspendare din partea comisiei.

Manchester City conducea cu 2-1 în momentul în care a izbucnit scandalul de pe marginea terenului. Jérémy Doku, extrema celor de la Manchester City, a fost ținut de tricou de Kieran Trippier, fundașul lui Newcastle, iar Pep Guardiola ar fi vrut să-l vadă pe central scoțând din buzunar un cartonaș galben.

În momentul în care a văzut că arbitrul nu a dictat nici măcar lovitură liberă pentru echipa sa, Pep Guardiola și-a ieșit din minți. Antrenorul celor de la Manchester City s-a ridicat de pe banca de rezerve și a început să protesteze vehement, așa cum deja i-a obișnuit pe fani să facă la multe dintre deciziile care nu îi convin.

De ce a fost suspendat Guardiola două meciuri pentru un cartonaș galben. Ce spune regulamentul

Camerele au surprins cum Pep s-a dus vehement spre al patrulea arbitru pentru a cere lămuriri. Antrenorul i-a aruncat o privire oficialului meciului, care imediat i-a făcut semn să meargă înapoi la locul său. Ibericul nu a scăpat însă fără avertisment. Guardiola a văzut un cartonaș galben și va sta în tribune la următoarele două partide.

Conform noului regulament din Anglia, cartonașele galbene se cumulează acum și pentru antrenori. Astfel, managerii stau în tribune la fiecare trei avertismente. Mai mult, în cazul în care se ajunge la șase, suspendarea este una de două etape. Dacă în acest sezon Pep Guardiola ar vedea nouă cartonașe galbene, ar rata trei partide consecutive.

Cum a reacționat Pep Guardiola după ce a aflat că a fost suspendat două meciuri

Antrenorul celor de la Manchester City este de părere că regulamentul nu este unul corect. Tehnicianul a fost ironic la conferința de presă și s-a plâns de faptul că, în urma ultimului cartonaș galben văzut, nu va putea sta pe bancă la următoarele două jocuri, cu West Ham în Premier League și cu Arsenal în FA Cup.

„Ascultă, nu este vorba dacă a fost sau nu penalty. Sunt unele decizii de arbitraj pe care pur și simplu îmi este greu să le înțeleg. Când Jérémy este tras de la spate, este fault peste tot… mai puțin aici. Asta este situația. Așa că voi primi o suspendare de două meciuri. În aceste două partide îmi voi lua o mică vacanță, iar echipa își va continua drumul.

Probabil că deținem recordul pentru cele mai multe cartonașe galbene primite de un antrenor. Suspendare două meciuri… După zece ani, încă sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Bineînțeles, îl voi apăra mereu pe Doku și pe toți jucătorii mei”, a spus Guardiola după meci.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
