Pep Guardiola, declarație uluitoare: „Luis Enrique și Vincent Kompany nu mi se par extraordinari”. Ironia fină a spaniolului, după ce a ales să nu se uite la meciul anului PSG – Bayern 5-4

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola a oferit o declarație care i-a făcut pe jurnaliști să râdă la conferința de presă. Tehnicianul celor de la Manchester City a comentat, în stilul său ironic, duelul spectaculos dintre PSG și Bayern München, încheiat cu scorul de 5-4 în UEFA Champions League. Deși partida a fost considerată de mulți „meciul anului”, antrenorul lui Manchester City a ales să nu o urmărească.

Pep Guardiola a ales un meci din ligile inferioare din Anglia în locul duelului dintre PSG și Bayern

, deși în același timp, pe Parc des Princes, se juca o partidă de cinci stele în UEFA Champions League între PSG și Bayern München.

ADVERTISEMENT

Duelul din Franța s-a încheiat 5-4 în favoarea echipei din Hexagon. PSG și Bayern München au oferit un meci de senzație, cu nouă goluri, iar multă lume consideră că a fost unul dintre cele mai spectaculoase jocuri din ultimii ani. Calificarea se va decide în returul de pe Allianz Arena.

a explicat de ce a ales să vadă un meci din ligile inferioare engleze, în loc să urmărească o partidă din Champions League. Pep Guardiola a fost ironic în fața jurnaliștilor și a spus, în glumă, că omologii săi, Luis Enrique și Vincent Kompany, nu ar fi niște tehnicieni grozavi.

ADVERTISEMENT

„Sunt îndrăgostit de fotbalul din Anglia și de aceea m-am dus să văd Stockport. Cu o zi înainte am văzut PSG cu Bayern și m-am gândit: ce dezastru de meci. În plus, antrenorii, Luis Enrique și Vincent Kompany, nu mi se par extraordinari, iar nivelul unor jucători este… slab”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă.