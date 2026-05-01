Pep Guardiola, declarație uluitoare: „Luis Enrique și Vincent Kompany nu mi se par extraordinari”. Ironia fină a spaniolului, după ce a ales să nu se uite la meciul anului PSG – Bayern 5-4

Pep Guardiola a surprins după PSG - Bayern 5-4. Antrenorul celor de la Manchester City a explicat de ce a ales să nu se uite la duelul de foc din Champions League.
Alex Bodnariu
01.05.2026 | 20:23
Pep Guardiola, show la conferința de presă. Ce a spus despre Luis Enrique și Vincent Kompany
Pep Guardiola a oferit o declarație care i-a făcut pe jurnaliști să râdă la conferința de presă. Tehnicianul celor de la Manchester City a comentat, în stilul său ironic, duelul spectaculos dintre PSG și Bayern München, încheiat cu scorul de 5-4 în UEFA Champions League. Deși partida a fost considerată de mulți „meciul anului”, antrenorul lui Manchester City a ales să nu o urmărească.

Pep Guardiola a ales un meci din ligile inferioare din Anglia în locul duelului dintre PSG și Bayern

Tehnicianul spaniol a surprins pe toată lumea când a fost văzut la un meci din ligile inferioare din Anglia, între Stockport și Port Vale, deși în același timp, pe Parc des Princes, se juca o partidă de cinci stele în UEFA Champions League între PSG și Bayern München.

Duelul din Franța s-a încheiat 5-4 în favoarea echipei din Hexagon. PSG și Bayern München au oferit un meci de senzație, cu nouă goluri, iar multă lume consideră că a fost unul dintre cele mai spectaculoase jocuri din ultimii ani. Calificarea se va decide în returul de pe Allianz Arena.

Antrenorul lui Manchester City a explicat de ce a ales să vadă un meci din ligile inferioare engleze, în loc să urmărească o partidă din Champions League. Pep Guardiola a fost ironic în fața jurnaliștilor și a spus, în glumă, că omologii săi, Luis Enrique și Vincent Kompany, nu ar fi niște tehnicieni grozavi.

Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Digi24.ro
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea

„Sunt îndrăgostit de fotbalul din Anglia și de aceea m-am dus să văd Stockport. Cu o zi înainte am văzut PSG cu Bayern și m-am gândit: ce dezastru de meci. În plus, antrenorii, Luis Enrique și Vincent Kompany, nu mi se par extraordinari, iar nivelul unor jucători este… slab”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă.

”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea...
Digisport.ro
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Liga 2, live video etapele 7 din play-off și 6 din play-out. Chindia...
Fanatik
Liga 2, live video etapele 7 din play-off și 6 din play-out. Chindia Târgoviște – Steaua 1-2. „Militarii” dau lovitura în prelungiri! Cum arată clasamentul
Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Echipele de start la Csikszereda – FCSB
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Echipele de start la Csikszereda – FCSB
Fostul magician al Stelei îi cere lui Gigi Becali să taie în carne...
Fanatik
Fostul magician al Stelei îi cere lui Gigi Becali să taie în carne vie: “În vară, FCSB trebuie să schimbe jumătate de lot”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Nicu Ceaușescu a intervenit pentru un fotbalist acuzat că schimba valută în baie...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu a intervenit pentru un fotbalist acuzat că schimba valută în baie la Athenee Palace: 'Diliule la cap, așa prost sunt?'
