Pep Guardiola, devastat după PSG – Manchester City 4-2: „Se poate întâmpla să fim eliminați”

continuă și în UEFA Champions League. Echipa lui Pep Guardiola a pierdut cu 2-4 la PSG și riscă să rateze „primăvara” europeană.

Pep Guardiola recunoaște supremația lui PSG, care a învins-o cu 4-2 pe Manchester City: „Au fost mai buni”

Învinsă cu 2-4 Manchester City a ajuns pe locul 25 în Liga Campionilor. Astfel, cu o etapă înainte de terminarea fazei principale, echipa lui Guardiola se află în afara pozițiilor care duc în play-off.

Man City are 8 puncte, cu două mai puțin decât Benfica, PSG, Sporting și Stuttgart, echipele de pe 21-24. În ultima etapă, programată pe 29 ianuarie, de la ora 22:00, campioana Angliei va primi vizita lui Club Brugge (locul 20, 11 puncte).

„În prima repriză, ei au avut unul sau două moment, noi am avut una sau două ocazii, dar ei au fost mai buni. Era 0-2, eram bine, am înscris un gol în cinci minute după pauză, dar nu am putut controla.

La primul gol al lor, erau puțin knock-out, dar în acel moment s-au ridicat, au fost mai buni. Au fost mai rapizi, au câștigat dueluri, au avut un om în plus la mijlocul terenului, nu ne-am putut descurca.

Accept înfrângerea, pentru că cea mai bună echipă a câștigat. Avem o ultimă șansă acasă, împotriva lui Brugge. Dacă vom câștiga, ne vom califica.

Meciul nu a fost așa cum ne-am dorit, dar o felicit pe PSG. PSG este o echipă fantastică, de aia trebuie să acceptăm înfrângerea.

Se poate întâmpla să fim eliminați. Dacă nu vom câștiga cu Brugge, nu merităm”, a declarat Pep Guardiola, după PSG – Manchester City 4-2.

Manchester City a pierdut meciul de pe Parc des Princes în ciuda faptului că a condus cu 2-0 grație golurilor lui Grealish (50) și Haaland (53). Pentru campioana Franței au punctat Dembele (56), Barcola (60), Neves (78) și Ramos (90+3).