Pep Guardiola, dezvăluiri impresionante despre separarea de fosta soție: ”Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planeta asta”

ADVERTISEMENT

Într-o producție care se concentrează pe cariera sa Pep Guardiola a venit cu dezvăluiri șocante despre separarea neașteptată de fosta soție. Tehnicianul are numai cuvinte de laudă pentru partenera cu care are trei copii.

Dezvăluirea unică a lui Pep Guardiola despre divorțul de soția sa

Pep Guardiola (55 ani) se află în centrul atenției datorită unui documentar care vizează cei 10 ani petrecuți la Manchester City. Miniseria de patru episoade, intitulată „O obsesie frumoasă”, de pe Prime Video, este una așteptată de multe persoane. Presa din Marea Britanie a scos la iveală câteva secvențe din viața managerului spaniol care .

ADVERTISEMENT

Informația a fost făcută publică de Paolo Maldini. Federația europeană depune eforturi considerabile pentru a-l aduce la națională. Antrenorul este , fiind aproape de întoarcerea în fotbal la doar câteva luni după despărțirea de formația cu care a câștigat premii importante.

Celebrul tehnician se focusează pe carieră după ce a divorțat de soția sa, Cristina Serra. Cei doi s-au cunoscut în anul 1994, iar în 2014 au ajuns la altar. Din păcate, drumurile lor s-au separat după 30 de ani de relație amoroasă, managerul spunându-le fotbaliștilor săi acest lucru după eșecul în fața celor de la Juventus în Champions League, scor 0-2.

ADVERTISEMENT

Declarația șocantă din decembrie 2024 a fost făcută în vestiarul echipei pe care o antrena cu scopul de a-i motiva pe jucători. Pep Guardiola a anunțat că a pus capăt mariajului cu antreprenoarea spaniolă, în ciuda faptului că încă mai există sentimente. Despărțirea a fost pusă pe seama faptului că ibericul este obsedat de muncă. Cuplul are împreună 3 copii Maria, Marius și Valentina.

ADVERTISEMENT

„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie din lume pentru că am pierdut pasiunea. Nu vreau jucători buni, vreau jucători cu pasiune! Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva! La naiba! Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planeta asta”, le-a spus antrenorul sportivilor, conform .

ADVERTISEMENT

Nothing is eternal. A Beautiful Obsession – a four-part docuseries on Pep Guardiola’s captivating final chapters at Man City – exclusively on Prime Video in the UK and Ireland from August 19. 📺 — Manchester City (@ManCity)

Pep Guardiola: ”O iubeam inimaginabil de mult, dar am pierdut pasiunea”

„Este soția mea, fosta mea soție. O iubeam inimaginabil de mult, dar am pierdut pasiunea. Din mai multe motive am pierdut pasiune. O iubesc? Da, cu siguranță! Mă iubește? Da. Dar am pierdut pasiunea. Cum jucați fotbal? Trebuie să joci fotbal pentru că simți ceva înăuntrul tău.

Care vă este pasiunea? În viața voastră, orice ați face, faceți cu pasiune. Nu vreau jucători buni, vreau jucători cu pasiune”, a completat Pep Guardiola, mai arată sursa menționată. Fosta soție a renumitului antrenor nu a reușit să se acomodeze la Manchester după divorț și a luat decizia de a pleca în țara sa natală.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, Cristina Serra locuiește în Barcelona. În ultimii 6 ani și-a focusat toată atenția pe propriul brand de haine, în timp ce managerul spaniol și-a prelungit înțelegerea cu Manchester City. De ceva vreme este liber de contract, subliniind că nu ia în calcul o revenire în fotbal, cel puțin pentru moment.