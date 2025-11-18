Pep Guardiola, discurs fără precedent despre conflictul care a schimbat lumea: „Am permis distrugerea unui întreg popor”

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a vorbit despre situația disperată din Fâșia Gaza. Tehnicianul a acordat un interviu în presa catalană în care s-a declarat devastat de ororile prin care trece greu încercatul popor palestinian.

Amical Catalunia – Palestina. Banii merg la victimele din Fâșia Gaza

De luni bune, Palestina este asediată de Israel și s-a ajuns deja la zeci de mii de victime, majoritatea fiind femei și copii. Instituțiile și agențiile internaționale au catalogat ofensiva israeliană drept un genocid și s-a cerut încetarea focului și protejarea victimelor.

În semn de solidaritate, o echipă formată din jucători născuți în Catalunia Banii din bilete vor fi donați ONG-urilor care sprijină victimele din Fâșia Gaza.

Ce spune Pep Guardiola despre situația dramatică din Gaza

Pep Guardiola a vorbit cu presa din Catalunia despre și a declarat că se simte dezamăgit de felul în care lumea a abandonat poporul din Gaza.

„Este un meci care depășește simplul simbol. Astăzi, totul este cunoscut și, grație acestei confruntări, palestinienii vor vedea că o parte a lumii se gândește la ei.

Lumea a abandonat Palestina. Nu am făcut absolut nimic. Nu este vina lor că s-au născut acolo. Cu toții am permis distrugerea unui întreg popor. Răul este făcut și ireparabil. Este nevoie de o acțiune mai concretă, dar nu am nicio încredere în acești lideri”, a spus ibericul de pe banca lui City.

Ce este Războiul din Gaza

Războiul din Gaza a luat naștere pe 7 octombrie 2023, în momentul în care Hamas, alături de alte grupuri militante din Palestina, considerate teroriste, au pătruns în Israel și au provocat un atac surpriză. Aproape 1.200 de israelieni, printre care civili, au fost uciși în urma acestui atac.

Pe 7 octombrie 2025, Israelul a comemorat doi ani de la atacul Hamas, urmat de ofensive incredibile ale Armatei din Israel. Până la începutul lunii octombrie 2025, aproximativ 67.000 de palestinieni au murit și aproximativ 170.000 au fost răniți de Israel, conform .