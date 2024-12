Pep Guardiola, discurs surprinzător după un nou pas greșit cu Manchester City în Premier League: „Când jucăm rău, vin și spun. Băieții au fost geniali”

Pep Guardiola este mulțumit de partea ofensivă a echipei sale, însă după egalul cu Everton, scor 1-1, acesta a punctat un lucru care l-a deranjat mult la echipa sa. .

Pep Guardiola, nemulțumit de Manchester City după egalul cu Everton: “Nu suntem capabili să facem asta”. Reacția spaniolului după 5 meciuri fără victorie

Zona defensivă a lui Manchester City este , iar după cu Everton, ibericul le-a atras atenția elevilor săi.

Antrenorul “cetățenilor” susține că echipa sa joacă foarte bine pe plan ofensiv. Însă, dacă jucătorii s-ar concentra mai mult în apărare și nu ar mai încasa goluri ușoare situația ar arăta diferit în clasament.

“Prima repriză a fost genială, la fel ca primele 10, 15 minute din a doua repriză, până la penalty-ul ratat. Prima dată când au ajuns la poarta noastră, au marcat. Desigur, la finalul am fi putut pierde.

Când analizezi rezultatul, bineînțeles că nu suntem mulțumiți, dar performanța și ceea ce au făcut băieții din nou, cu situația în care ne aflăm, au fost geniali. Desigur că nu înscriem golurile de care avem nevoie pentru a câștiga.

„Fotbalul înseamnă a marca goluri și nu a încasa”

Dacă mă întrebați despre spectacolul de astăzi, am făcut ceea ce am făcut. Când jucăm rău, vin și spun în conferința de presă. Și spun că adversarii au fost mai buni, că noi nu am fost suficient de buni.

Dar astăzi nu a fost cazul, deși am jucat împotriva unei echipe de top, una dintre cele mai bune la meciurile fără gol primit. Am avut șansele pe care le-am avut și nu doar penalty-ul, foarte multe altele.

Dar fotbalul înseamnă a câștiga, fotbalul înseamnă a marca goluri și nu a încasa și noi mereu am primit. Și în acest sezon sau în ultima lună, lună și jumătate, nu suntem capabili să facem asta (n.r. să nu primească gol)”, a spus Pep Guardiola, conform .

Adevărul este că Manchester City nu mai este acea echipă care domina clasamentul formațiilor cu cele mai multe goluri marcate. “Cetățenii” se află pe locul 6 în această ierarhie, sub Tottenham, Chelsea, Liverpool, Arsenal și Brentford.