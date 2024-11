Pep Guardiola, disperat după Manchester City – Tottenham 0-4: „N-am mai trăit o asemenea situație”

Pep Guardiola continuă seria neagră la Manchester City. Catalanul a pierdut și cu Tottenham, la scurt timp după ce

Pep Guardiola continuă seria neagră cu Manchester City – Tottenham 0-4: „Suntem foarte fragili”

Tottenham i-a aplicat o corecție lui Manchester City. Spurs s-a impus cu 4-0, iar echipa lui Guardiola a ajuns la cinci eșecuri consecutive. Este

„Suntem foarte fragili în apărare. În ultimii opt ani nu am mai trăit o asemenea situație. Trebuie să trecem peste acest moment și să câștigăm următoarele jocuri.



E normal să fiu îngrijorat. Nu cred că avem probleme din punct de vedere tactic. În asemenea meciuri e foarte important cum reacționezi în momentele importante. Uneori lucrurile se întâmplă și nu ai o explicație, trebuie să accepți și să mergi mai departe.



Sezonul e lung, trebuie să rămânem concentrați. E normal ca jucătorii să fie puțin obosiți, s-au întors târziu de la echipele naționale. Azi am avut multe probleme atunci când am pierdut posesia, nu am știut să reacționăm. Am suferit mult și la dueluri, ne-au depășit mai mereu”, a declarat Pep Guardiola, conform .

Cinci eșecuri la rând pentru „cetățeni”

Ca urmare a eșecului usturător suferit pe teren propriu în fața lui Tottenham, Man City a rămas pe locul 2, cu 23 de puncte, cinci mai puține decât Liverpool, care n-a jucat încă în această rundă.

Fanii echipei la care joacă și Radu Drăgușin au jubilat după victoria care a urcat-o pe Spurs până pe locul 6, cu 19 puncte. Londonezii l-au ironizat pe Guardiola, căruia i-au scandat „Te vor demite mâine dimineață”.

În următoarea rundă din Premier League, Manchester City va avea derby chiar cu Liverpool, pe Anfield (1 decembrie, ora 18:00). Înaintea confruntării dintre primele două clasate în Anglia, Guardiola și City își pot lua revanșa în fața fanilor în meciul de Liga Campionilor cu Feyenoord (26 noiembrie, ora 22:00).