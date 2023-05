Pep Guardiola exultă după calificarea în finala Champions League: „Azi durerea s-a stins!”. Ce spune Carlo Ancelotti de plecarea de la Real Madrid

Real Madrid a pierdut usturător, cu Manchester City din semifinalele Ligii Campionilor. Campioana en-titre a competiției a pierdut cu 1-5, la general, iar Carlo Ancelotti a vorbit despre plecare la finalul jocului.

Carlo Ancelotti a vorbit despre plecarea de la Real Madrid după eliminarea din Liga Campionilor: „E un eșec, se întâmplă în fotbal”

partida retur cu Real Madrid, după ce meciul tur a stat sub semnul echilibrului. La finalul meciului, Carlo Ancelotti a recunoscut superioritatea adversarilor, care au avut numeroase ocazii de a marca, însă Thibaut Courtois a limitat proporțiile scorului.

„E timpul să ne gândim la sezonul viitor. E un eșec, se întâmplă în fotbal. Ce s-a întâmplat în această seară nu are logică. Uneori joci împotriva unui adversar mai bun. Au meritat să câștige, au fost superiori. Trebuie să învățăm din acest eșec”, a declarat Carlo Ancelotti.

În ciuda eliminării categorice, Carlo Ancelotti a dezvăluit că are parte de credit din partea conducerii grupării „blanco”. Antrenorul italian nu se gândește la plecare. „Nimeni nu se îndoiește de mine. Președintele mi-a spus asta acum 15 zile când am discutat.

Nu trebuie să facem o dramă. Lotul actual s-a descurcat foarte bine și o va face la fel de bine și anul viitor. E un succes că am ajuns în semifinale. O său fiu aici, pentru a mă lupta să câștigăm Liga Campionilor”, a mai spus Carlo Ancelotti.

Pep Guardiola, în extaz după ce a calificat-o pe Manchester City în finala Ligii Campionilor: „Azi durerea s-a stins”

Manchester City este mai aproape ca niciodată să câștige primul trofeu al Ligii Campionilor din istorie. Pep Guardiola a felicitat pe toată lumea după succesul istoric cu Real Madrid. Gândul antrenorului iberic zboară deja la următorul meci din Premier League, unde „Cetățenii” pot triumfa din nou.

„Acasă ne simțim incredibil de confortabil cu oamenii noștri. Am avut senzația de durere în stomac de un an. Azi durerea s-a stins. A fost atât de dureros, când oamenii spun lipsă de caracter. Felicitări pentru toată lumea. Club, președinte, proprietar, fiecărei persoane.

Multă muncă, trebuie să sărbătorim. Când ajungi în finală trebuie să o sărbătorești. Din păcate nu avem timp, pentru că duminică putem câștiga Premier League. Nu m-am simțit încordat sau anxios. Am avut senzația că suntem pregătiți să facem o performanță bună”, a declarat Pep Guardiola.

Carlo Ancelotti, apreciat în presa din Spania după gestul de la finalul partidei: „Îl onorează!”

Deși echipa sa a pierdut fără drept de apel, Carlo Ancelotti nu și-a vărsat nervii după fluierul de final al lui Szymon Marciniak, ci a dat dovadă de eleganță la finalul partidei când l-a îmbrățișat pe Pep Guardiola. După meciul de pe Etihad Stadium, italianul a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri din istorie în Liga Campionilor (191).

„Gestul pe care Ancelotti îl face cu Guardiola după fluierul final merită să îl priviți cu atenție. Nu e ușor după un meci atât de slab al echipei tale să arăți atât de multă eleganță și cavalerism. E un gest care îl onorează. Un domn!”, au scris jurnaliștii de la despre Carlo Ancelotti.

Aquele abraço de MUITO RESPEITO! Guardiola 🤝 Ancelotti! 🎙️: André Henning — TNT Sports BR (@TNTSportsBR)

Primul din tabăra „galacticilor” care a reacționat după eșecul usturător a fost Dani Carvajal. „Rivalul a fost mai bun de la început până la sfârșit. E meritat rezultatul. City a fost superioară, nu ne-a dat nicio șansă. Când s-au retras ei puține au fost singurele noastre momente bune.

Ne vom întoarce mai puternici sezonul viitor. Aici e foarte greu, ei sunt puternici aici. Au fost mult mai buni prin posesie. E păcat că nu jucăm altă finală, dar felicităm adversarul. Ridicăm capul cu speranța să revenim mai puternici”, a spus fundașul lui Real Madrid.

Thibaut Courtois, resemnat după eliminarea din Liga Campionilor: „Am făcut multe greșeli”

Thibaut Courtois a avut numeroase intervenții decisive, mai ales la execuțiile lui Erling Haaland. Belgianul a recunoscut jocul slab al lui Real Madrid și s-a arătat dezamăgit de maniera în care „galacticii” au pierdut calificarea în finală.

„Au pus multă presiune, nu ne-au dat mingea. Problema este că nu ne-am făcut jocul nostru. Nu ne-am creat ocazii. Golul din minutul 23 ne-a scos rău din meci. Am vrut, ne-am dorit mult, dar nu am fost limpezi la combinații. Am făcut multe greșeli, mingea a doua era mereu a lor. Am suferit mult, erau mereu cu 5-6 în atac.

Doare și că am fost eliminați și modul în care am fost eliminați. Doare oricum și la 1-0 sau 2-1, dar cu 4-0 e foarte dur. Am avut un drum frumos până aici, dar am pierdut cu o echipă foarte puternică. Dacă la acest nivel nu suntem toți sută la sută, așa se întâmplă”, au fost cuvintele lui Thibaut Courtois.

Jack Grealish exultă după Manchester City – Real Madrid 4-0: „Nu multe echipe le-ar face asta”

Jack Grealish a fost integralist în meciul retur al lui Manchester City cu Real Madrid, la fel ca în partida tur. Fotbalistul britanic de 27 de ani a creat 35 de ocazii de gol în acest sezon de Liga Campionilor și a devenit jucătorul britanic cu cele mai multe astfel de realizări din 2003-2004 încoace.

„Incredibil, am vorbit săptămâna trecută după meci, eram pur și simplu încântat să fiu implicat. E atât de frumos, sunt din nou aici, cu 4-0. Nu cred că multe echipe i-ar face asta lui Real Madrid. Când suntem cu toții împreună și jucăm, mai ales aici, ne simțim de neoprit.

Când jucăm aici, fie că este vorba de suporteri, ne simțim de neoprit. Simțim că nimeni nu ne poate învinge. Vezi ce am făcut împotriva lui Bayern, Leipzig sau în seara asta.

La fiecare meci încercăm să dominăm mingea, managerul este un geniu, el va urmări meciurile lor [Inter] și va găsi unde îi putem răni. Sunt sigur că vor sta și vor analiza. Au experiență. Poți ajunge acolo cu noroc, dar trebuie să fii o echipă bună. Avem meciuri importante până atunci”, a spus și Jack Grealish despre finala cu Inter.