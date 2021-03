Pep Guardiola i-a explicat lui Rio Ferdinand cum a transformat apărarea lui Manchester City. Video

Pep Guardiola a revoluționat jocul lui Manchester City în acest sezon și și-a transformat echipa într-un adevărat colos din punct de vedere al apărării. El i-a explicat tactica lui Rio Ferdinand.

Fostul fundaș central, devenit în prezent analist la televiziunea BT Sport, a realizat un amplu interviu cu cel care se pregătește să cucerească din nou titlul în Anglia alături de formația de pe Etihad Stadium.

Guardiola a explicat cum a reușit să ajungă Manchester City să aibă nu mai puțin de 21 de victorii consecutive în toate competițiile, record în istoria clubului, dar și ce planuri are după ce și-a prelungit contractul.

Recordurile lui Manchester City în acest sezon sunt absolut uimitoare, pentru orice fan sau urmăritor al fotbalului. Deși a pornit într-o manieră foarte dificil de gestionat pentru orice manager, sezonul actual se dovedește a fi o adevărată desfătare pentru catalanul Pep Guardiola.

Fostul tehnician de la FC Barcelona și Bayern Munchen a reușit să treacă peste problemele cauzate de accidentări și de pandemia de coronavirus, iar odată cu trecerea etapelor s-a distanțat tot mai mult în fruntea ierarhiei din Premier League. Unul dintre secretele sale? Apărarea de fier.

Rio Ferdinand: Mă interesează foarte mult apărarea, mai ales că și eu am fost fundaș. Ai avut o mulțime de accidentări în ultimele sezoane, ai făcut transferuri, acum l-au adus și pe Ruben Dias. Au reușit să reduci media de goluri primite pe meci de la 1,9 la 1,6. Te mulțumește asta?

Pep Guardiola: Da, firește. Apărarea solidă este un aspect extrem de important, deoarece asta acordă încredere întregului joc. Nu e diferit ce fac acum față de ce antrenam în sezoanele trecute. Făceam, însă, foarte multe cadouri adversarilor, ceea ce acum nu se mai întâmplă. Acesta este progresul. Asta ne oferă acum Ruben Dias, Kyle Walker, John Stones și toți cei din apărare.

Rio Ferdinand: Perechea Dias – Stones este una foarte solidă. Cât de mult te mulțumesc? Mai ales progresul lui Stones, care ajunsese să nu mai fie inclus în lot? Iar în privința lui Dias, cu ce contribuie el cel mai mult la echipă?

Pep Guardiola: Modul în care cei doi joacă arată că sunt fundași adevărați. Conduc linia de apărare, iau decizii bune și își ajută și colegii să facă același lucru. Asta face un fundaș central bun. Nu contează doar ce face el, se uită și la ce fac ceilalți. Aici e talentul. E vorba și de mijlocași, nu doar de cei din apărare. Dias trăiește cele 90 de minute ale unui meci de parcă ar fi ultimele din cariera sa.

este diferența dintre Manchester City și locul doi, ocupat de Manchester United; Doar 17 goluri a primit trupa lui Guardiola în actuala stagiune a Premier League.

Care a fost momentul care a declanșat schimbarea la City și ce urmează pentru Pep: „În Anglia e această presiune”

Totul s-a schimbat pentru Manchester City după o înfrângere cu 0-2 pe terenul lui Tottenham Hotspur. Culmea, chiar marele rival al lui Pep Guardiola, Jose Mourinho, a fost cel care a dat semnalul revenirii în forță a „cetățenilor”, care nu au mai pierdut de atunci. Se aflau la opt puncte în urma liderului. Acum, sunt la 14 distanță de locul secund!

Rio Ferdinand: A fost ultima voastră înfrângere, cu Tottenham. Ce s-a schimbat de atunci?

Pep Guardiola: Acela a fost momentul în care am conștientizat că lucrurile sunt dificile și nu prea merg. Așa că am făcut ajustări pentru a ataca cu mai mulți jucători. După egalul cu WBA, 1-1, le-am zis celor din staff-ul meu: „Nu mă interesează scorul, problema e că nu îmi place cum jucăm. Deloc! Nu recunosc această echipă”. Așa că am analizat principiile de bază și am început să jucăm cu aripile foarte sus, ca să creăm spații la mijloc. Am încercat să ne repliem rapid, după ce pierdeam mingea. Jucătorii mei alergau ca animalele. Când am avut mingea, am cerut calm, multe pase și concentrarea pe joc, nu pe rezlultate. Cred că momentul cu West Bromwich a fost cel crucial, pentru că acolo am decis să fac niște schimbări. Am introdus disciplină în echipă. Înainte, eram peste tot, alergam prea mult și fără sens. Ulterior, am devenit mult mai calmi și ne-am putut surprinde adversarii.

Rio Ferdinand: Ți-ai prelungit recent contractul. Ce mai e de făcut? Liga Campionilor?

Pep Guardiola: Asta e presiunea continuă în Anglia. Dacă nu ajungem în fazele finale ale UCL, lumea zice că treaba nu a fost făcută în mod corect. Accept acest lucru, cunosc această viziune. Probabil oamenii au dreptate, din moment ce toți spun asta. Dar nu doar acesta este obiectivul care m-a motivat. Simt că am putea să jucăm mai bine cu acești jucători, să dezvoltăm jocul. Îmi pare rău că nu a existat continuitate în rezultate în ultimii patru ani. Anul trecut nu am arătat rău, dar am avut de a face cu o echipă incredibilă (n.r. Liverpool) care a făcut 99 de puncte. În schimb, am câștigat câte ceva în toate sezoanele. De data asta, sper să facem următoru. pas și în UCL.

Manchester City a jucat în sferturile Ligii Campionilor în 2020, fiind eliminată de Olympique Lyon. În acest sezon, gruparea lui Pep Guardiola a câștigat în turul optimilor cu Borussia Monchengladbach, scor 2-0, în deplasare. „Cetățenii” sunt favoriți cerți și pentru returul programat pentru data de 16 martie.