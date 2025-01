Pep Guardiola, încântat de victoria din Machester City – Chelsea 3-1. Ce a spus ibericul despre noile transferuri: „Oricine poate greși”

Manchester City a legat două victorii în Premier League, după , și galopul de sănătate împotriva lui Ipswich de săptămâna trecută, pe care „cetățenii” au demolat-o cu 6-0. Pep Guardiola a debutat în această partidă cei doi fotbaliști aduși în fereastra de mercato de iarnă. La finalul meciului, antrenorul iberic a comentat evoluțiile lui Khusanov și Marmoush.

Manchester City a urcat pe loc de Champions League după victoria împotriva lui Chelsea

Formația lui Guardiola pare într-o revenire de formă, după perioada groaznică pe care „cetățenii” au traversat-o. Chiar dacă în Champions League au fost întorși de PSG, pe Parc des Princes, după ce au condus cu 2-0, pierzând în final cu 4-2, Manchester City pare că este pe drumul cel bun.

ADVERTISEMENT

Duelul dintre cei doi granzi ai Premier League a început cum nu se poate mai rău pentru City. Apărătorul uzbek, Khusanov, adus în această iarnă de la RC Lens contra sumei de 40 de milioane de euro, a făcut o gafă uriașă. Fotbalistul de 20 de ani a dat o pasă eronată, interceptată de Jackson, care l-a servit perfect pe Madueke, deschizând scorul încă din minutul 3.

Cele două au intrat la pauză la egalitate, după ce Gvardiol a reușit să înscrie pentru City.

ADVERTISEMENT

„Cetățenii” s-au impus în final cu scorul de 3-1 după ce Haaland și Foden au marcat în repriza a doua, iar la finalul meciului, Guardiola și-a expus opinia despre debutul celor doi jucători:

„Aveam nevoie de această victorie. Am fost mai buni cu mingea și în foarte multe alte aspecte. Am fost obosiți pentru că am avut o perioadă încărcată, însă ne-am descurcat foarte bine.

ADVERTISEMENT

Nu a fost ușor pentru Khusanov. S-a antrenat o singură zi și apoi a fost nevoit să joace împotriva lui Jackson, Palmer, Madueke și Sancho. O să învețe din greșeli, oricine poate face astfel de erori. Nu am vorbit cu el pentru că nu cunoaște foarte bine limba engleză, dar o să fie bine. L-am folosit pentru că nu am vrut să-l forțez pe John Stones, care vine după o accidentare. L-am înlocuit din cauza cartonașului galben”, a explicat Guardiola despre performanța apărătorului uzbek.

„Marmoush este foarte bun. A avut niște conexiuni foarte bune cu ceilalți jucători și s-a mișcat extraordinar pe teren. A fost primul joc, însă nu a părut așa. S-a descurcat foarte bine și are niște mișcări incredibile”, a declarat managerul lui City privitor la Omar Marmoush

ADVERTISEMENT

Haaland, declarații la superlativ despre Marmoush

Vârful norvegian al lui Manchester City a reușit un meci bun în această seară, reușind un gol și o pasă decisivă. Haaland a vorbit laudativ despre Omar Marmoush, noul jucător de atac al „cetățenilor”, care a fost adus din Bundesliga, de la Frankfurt:

„Cred că în prima repriză s-a putut observa că are ceva special. Ăsta este motivul pentru care Manchester City l-a cumpărat. Trebuie să-i oferim încredere și sunt sigur că va fi un jucător extrem de important pentru noi. A avut o primă parte a sezonului incredibilă la Eintracht Frankfurt. Să sperăm că cea de-a doua jumătate, alături de noi, va fi cel puțin la fel de bună”, a spus Haaland despre egipteanul pentru care City a plătit 75 de milioane de euro.