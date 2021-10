Pep Guardiola l-a salvat pe Ronald Koeman de la demitere! Ce rol are antrenorul lui Manchester City la FC Barcelona

Apar noi informaţii de culise de la FC Barcelona, club care trece prin mari probleme financiare şi sportive. Cu două înfrângeri consecutive, fără gol marcat, în grupele Ligii Campionilor, Ronald Koeman era aproape de demitere, însă Pep Guardiola, fostul său coleg de echipă, i-a salvat postul.

După înfrângerea cu Benfica, scor 0-3, Ronald Koeman avea orele numărate, iar presa din Spania anunţa deja lista posibililor înlocuitori. Cu toate acestea, Joan Laporta a anunţat recent că antrenorul olandez va rămâne pe banca formaţiei de pe “Camp Nou”.

Joan Laporta a preluat conducerea clubului în martie 2021 şi şi-a alcătuit o echipă care încearcă salvarea Barcelonei. În tot acest timp, preşedintele catalanilor apelează şi la persoane care nu mai sunt în prezent la formaţia de pe “Camp Nou”.

Conform ziarului catalan , Pep Guardiola este unul dintre consilierii neoficiali ai lui Joan Laporta. Oficialul echipei blaugrana i-a cerut sfatul în mai multe rânduri, discutând chiar şi despre viitorul lui la cârma formaţiei.

În plus, Joan Laporta se mai sfătuieşte cu Xavi, cel despre care presa din Spania a anunţat că va fi înlocuitorul lui Ronald Koeman. Legătura dintre cei doi a fost reluată recent, după ce fostul jucător al catalanilor l-a susţinut în alegeri pe Victor Font, contracandidat al lui Laporta.

Pe lângă aportul lui Pep Guardiola, Ronald Koeman a fost salvat şi de Jordi Cruyff, consilier sportiv al lui Joan Laporta din vara acestui an. Fiul fostului mare fotbalist s-a aflat, la rândul lui, pe lista celor care i-ar putea lua locul antrenorului olandez.

Joan Laporta a anunţat că se sfătuieşte cu persoane de încredere

Recent, Joan Laporta a fost invitat al RAC1, . Printre temele discutate s-a aflat şi situaţia lui Ronald Koeman. Preşedintele Barcelonei a anunţat că olandezul va rămâne pe bancă, după o discuţie cu mai multe persoane în care are încredere.

“Decizia este că Ronald Koeman va continua. Toţi suntem abătuţi atunci când lucrurile nu ne ies aşa cum ne-am dori. Aşa se întâmplă şi cu el.

După ce am stat de vorbă cu persoane în care am încredere, am ajuns la concluzia că trebuie să procedez la fel cum am făcut-o cu Rijkaard. Este un mit al acestui club şi a decis să vină într-un moment foarte dificil.

L-am întrebat dacă are încredere în lot. ‘Clar. Am nevoie să recuperez jucătorii accidentaţi’, mi-a spus. Vrea să demonstreze că această echipă este competitivă.

Nu l-a putut folosi pe Dembele şi ne lipsesc golurile, nici pe Kun (n.r. Sergio Aguero) nu l-a avut. Este normal să-i oferim timp. Are un contract şi trebuie să-l respectăm. Sunt mulţumit de decizia pe care am luat-o”, a anunţat Joan Laporta.