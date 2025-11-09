Sport

Pep Guardiola, la meciul 1000 ca antrenor! Jucătorii lui Manchester City i-au făcut cadoul perfect: victoria cu Liverpool

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a bifat o bornă importantă la meciul disputat în Premier League, contra celor de la Liverpool, din runda cu numărul 11 a Premier League.
Mihai Alecu
09.11.2025 | 21:27
Pep Guardiola la meciul 1000 ca antrenor Jucatorii lui Manchester City iau facut cadoul perfect victoria cu Liverpool
Pep Guardiola, la meciul 1000 ca antrenor
Tehnicianul iberic, care este considerat de mulți ca fiind printre cei mai buni din istorie, a reușit să ajungă la un număr impresionant de meciuri pe banca tehnică.

Pep Guardiola, bornă impresionantă. A ajuns la 1000 de meciuri ca antrenor

La partida dintre Manchester City și Liverpool, Pep Guardiola a bifat meciul cu numărul 1000 ca antrenor. Borna este cu atât mai impresionantă cu cât „cetățenii” au reușit să și învingă, 3-0, trupa pregătită de Arne Slot. Ibericul a reușit 716 victorii în cele 1000 de partide, iar de-a lungul acestor meciuri a strâns și 39 de trofee, cifre care îl recomandă pentru a fi în topul listei când vorbim de cel mai bun antrenor din istorie.

În comparație, Jose Mourinho a avut doar 638 de victorii în primele 1000 de meciuri ca antrenor, în timp ce marele Sir Alex Ferguson a avut 632 de succese în primele 1000 de meciuri. Guardiola a avut câteva cuvinte interesante înainte de meciul cu Liverpool și spune că ar fi vrut să-l aibă rival pe Jurgen Klopp, cel care a fost pe banca echipa „cormoranilor” până în vara anului 2024, când a decis să ia o pauză.

Numărul de meciuri antrenate de Pep Guardiola la fiecare echipă

  • Barcelona B: 42 de meciuri
  • Barcelona: 247 de meciuri
  • Bayern Munchen: 161 de meciuri
  • Manchester City: 550 de meciuri

Mesajul lui Jurgen Klopp pentru Pep Guardiola

Neamțul chiar a avut un mesaj pentru Pep Guardiola: „Pep, prietene, bine ai venit în clubul 1000. Nu-mi vine să cred că arăți atât de tânăr și deja atingi această realizare incredibilă. Probabil nu este nevoie să spun că eu am atins-o cu 81 de meciuri în urmă, dar cred că este singura dată când am ajuns la ceva înaintea ta – așa că totul este în regulă. Am spus-o de un milion de ori: a fost o plăcere și o onoare să te înfrunt atât de des în cariera noastră – cele mai dificile meciuri, dar și cele de care m-am bucurat cel mai mult.

Ai fost și ești o inspirație pentru noi toți. Modul în care înțelegi fotbalul este aproape fără egal. Dorința pe care o arăți în fiecare zi este cu adevărat excepțională. Încă un club legendar din care faci parte. Acum – spre următorii 1000! Toate cele bune, ne auzim curând și o sărbătoare plăcută – poate cu un pahar de vin roșu”.

