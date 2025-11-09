Pep Guardiola, la meciul 1000 ca antrenor! Jucătorii lui Manchester City i-au făcut cadoul perfect: victoria cu Liverpool

ADVERTISEMENT

Tehnicianul iberic, care este considerat de mulți ca fiind printre cei mai buni din istorie, a reușit să ajungă la un număr impresionant de meciuri pe banca tehnică.

Pep Guardiola, bornă impresionantă. A ajuns la 1000 de meciuri ca antrenor

La partida dintre Manchester City și Liverpool, Pep Guardiola a bifat meciul cu numărul 1000 ca antrenor. Borna este cu atât mai impresionantă cu cât „cetățenii” au reușit să și învingă, 3-0, trupa pregătită de Arne Slot. Ibericul a reușit 716 victorii în cele 1000 de partide, iar de-a lungul acestor meciuri a strâns și 39 de trofee, cifre care îl recomandă pentru a fi în topul listei când vorbim de cel mai bun antrenor din istorie.

În comparație, Jose Mourinho a avut doar 638 de victorii în primele 1000 de meciuri ca antrenor, în timp ce marele Sir Alex Ferguson a avut 632 de succese în primele 1000 de meciuri. a avut câteva cuvinte interesante înainte de meciul cu Liverpool și spune că ar fi vrut să-l aibă , cel care a fost pe banca echipa „cormoranilor” până în vara anului 2024, când a decis să ia o pauză.

Numărul de meciuri antrenate de Pep Guardiola la fiecare echipă

Barcelona B: 42 de meciuri

Barcelona: 247 de meciuri

Bayern Munchen: 161 de meciuri

Manchester City: 550 de meciuri

Mesajul lui Jurgen Klopp pentru Pep Guardiola

Neamțul chiar a avut un mesaj pentru Pep Guardiola: „Pep, prietene, bine ai venit în clubul 1000. Nu-mi vine să cred că arăți atât de tânăr și deja atingi această realizare incredibilă. Probabil nu este nevoie să spun că eu am atins-o cu 81 de meciuri în urmă, dar cred că este singura dată când am ajuns la ceva înaintea ta – așa că totul este în regulă. Am spus-o de un milion de ori: a fost o plăcere și o onoare să te înfrunt atât de des în cariera noastră – cele mai dificile meciuri, dar și cele de care m-am bucurat cel mai mult.

Ai fost și ești o inspirație pentru noi toți. Modul în care înțelegi fotbalul este aproape fără egal. Dorința pe care o arăți în fiecare zi este cu adevărat excepțională. Încă un club legendar din care faci parte. Acum – spre următorii 1000! Toate cele bune, ne auzim curând și o sărbătoare plăcută – poate cu un pahar de vin roșu”.